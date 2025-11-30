Verstappen: "Ora tutto è possibile". Piastri: "Dura da mandare giù"

Sul podio con il vincitore e l'australiano della McLaren un estasiato Sainzdi Stefano Gatti
MAX VERSTAPPEN
"Giornata incredibile, abbiamo preso la decisione di rientrare subito per il pit stop, che si è rivelata giusta e vincente e... perdente per la McLaren. Quando mi sono svegliato stamattina non mi aspettavo di poter vincere. Incredibile davvero, non saprei come altro definirla. Abbiamo fatto una grande gara alla fine di un weekend per noi difficile, è una vittoria importantissima. Sapevo che avevamo un vantaggio ma dovevamo conservare le gomme su una pista ad alta usura ma ci siamo riusciti. Ora sì che tutto è possibile. Non sto a pensarci troppo, Abu Dhabi è dietro l'angolo. Noi andiamo là con una mentalità positiva, non abbiamo nulla da perdere. Spero che la mia Red Bull sia più competitiva. Le proveremo tutte".
OSCAR PIASTRI
"Ho fatto la gara migliore che potevo ma oggi abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo gestito male la situazione e fatto scelte sbagliate. Con il senno di poi è evidente che sia andata così. Sono ancora in lotta per il titolo e sono molto soddisfatto del mio fine settimana, avevo un passo fenomenale ma... è dura da mandare giù adesso. Siamo sempre stati libere nelle scelte di strategie e questo ha avvantaggiato ora me ora Lando, ma oggi è stata una cosa diversa".
LANDO NORRIS
"È dura da digerire, avevamo fiducia nelle decisioni del team, abbiamo preso noi l'azzardo che invece sarebbe toccato ai nostri avversari prendere. Non abbiamo fatto un buon lavoro oggi ma quest'anno lo abbiamo fatto in tante altre occasioni, vincendo il titolo Costruttori con largo anticipo. È la vita. Dobbiamo riesaminare le cose e capire cosa si deve fare meglio, anche se in realtà io so benissimo cos'è successo. Diciamo che non può sempre andare bene".
CARLOS SAINZ
"Grande prestazione, sono felicissimo e fiero del mio team e di quello che abbiamo fatto. A ruote ferme per noi era uno dei Gran Premi più difficili dell'anno, invece siamo sul podio. Abbiamo azzeccato tutto: partenza, strategia, passo gara e gestione gomme. Le circostanze ci sono venute incontro ma siamo stati bravi a sfruttare l’opportunità. Sono al settimo cielo".
ANDREA KIMI ANTONELLI
"Per me Verstappen ce la fa per il titolo. È nella posizione di chi non ha niente da perdere. Ha una buona chance".