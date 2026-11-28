Lo scialpinismo che conta fa tappa in Piemonte a fine anno per uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari della stagione invernale. Domobianca SkiAlp Vertical taglia nel modo più prestigioso possibile il traguardo della sua quinta edizione: la Federazione Italiana Sci (FISI) ha infatti assegnato alla competizione ossolana l'onore e l'onere di decretare i nuovi campioni italiani Assoluti e Giovani per la specialità Vertical e di essere gara qualificante per i Campionati del Mondo. Il riconoscimento federale premia ufficialmente la macchina organizzativa guidata dal collaudato comitato di Ossola Freeride e Domobianca Ski Race, capace in pochi anni di trasformare questa gara in una classica intramontabile del circuito. Domenica 27 dicembre il comprensorio di Domobianca 365 (stazione di sport invernali della città di Domodossola) si trasformerà in un'arena a cielo aperto, nella quale l'agonismo puro si fonderà con il fascino della notte e il calore del grande pubblico.