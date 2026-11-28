Scusate l'anticipo: Domobianca SkiAlp Vertical, show tricolore sotto i riflettori
Timing inusuale per l'appuntamento ossolano che l'ultima domenica dell'anno compie un ulteriore salto di qualitàdi Stefano Gatti
© Luciano Campani
Lo scialpinismo che conta fa tappa in Piemonte a fine anno per uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari della stagione invernale. Domobianca SkiAlp Vertical taglia nel modo più prestigioso possibile il traguardo della sua quinta edizione: la Federazione Italiana Sci (FISI) ha infatti assegnato alla competizione ossolana l'onore e l'onere di decretare i nuovi campioni italiani Assoluti e Giovani per la specialità Vertical e di essere gara qualificante per i Campionati del Mondo. Il riconoscimento federale premia ufficialmente la macchina organizzativa guidata dal collaudato comitato di Ossola Freeride e Domobianca Ski Race, capace in pochi anni di trasformare questa gara in una classica intramontabile del circuito. Domenica 27 dicembre il comprensorio di Domobianca 365 (stazione di sport invernali della città di Domodossola) si trasformerà in un'arena a cielo aperto, nella quale l'agonismo puro si fonderà con il fascino della notte e il calore del grande pubblico.
© Alberto Comana
Il tracciato: 600 metri di dislivello "full gas" sotto i riflettori
Il programma dell'evento prevede lo start ufficiale per domenica 27 dicembre, con un anticipo di un mese abbondante sul recente passato (quest'anno la gara è andata in scena i primi di febbraio). Al calare del sole, i riflettori del comprensorio si accenderanno per illuminare l'ascesa degli atleti. Il teatro della sfida - segnale di partenza alle 18.20 - sarà un percorso spietato: partenza fissata dal piazzale dell’Alpe Lusentino e arrivo fissato ai 1900 metri di quota dello SkiBar. Il format della competizione non concede spazio alle tattiche: due chilometri e mezzo di sviluppo totalmente verticale per un dislivello positivo di seicento metri, interamente ricavato lungo le piste da sci illuminate. Una formula ad altissima intensità che permetterà agli appassionati e ai tifosi di seguire da vicino l'azione dei campioni lungo tutto il tracciato, fino alla zona d'arrivo in quota.
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Start-list stellare: caccia ai record di Nicolini e De Silvestro
Grazie allo status di Campionato Italiano, la start list di questa quinta edizione si preannuncia regale, con i migliori interpreti dello scialpinismo pronti a darsi battaglia. Oltre al titolo tricolore, i big della disciplina Internazionale dovranno misurarsi con la storia della corsa e con due record cronometrici di valore assoluto. Il record (diciotto minuti e 55 secondi) appartiene da quest'anno a Federico Nicolini, il fuoriclasse del Brenta Team Montura che lo ha strappato ad Alex Oberbacher, che aveva stabilito nel 2025. Risale invece al 2023 la performance da ventitré minuti e 40 secondi che rappresenta il primato femminile, griffato dalla campionessa del Centro Sportivo Esercito Alba De Silvestro.
© Alberto Comana
Accanto ai grandi nomi del panorama nazionale e internazionale, la competizione vedrà ai blocchi di partenza centinaia di atleti amatoriali e appassionati, vero cuore pulsante dell'evento, pronti a condividere lo stesso percorso al fianco dei propri idoli.
"L'assegnazione del Campionato Italiano è il risultato di cinque anni di lavoro infaticabile da parte di tutto il team organizzativo. In questi anni i migliori atleti nazionali e internazionali sono venuti a sfidarsi alla Domobianca SkiAlp Vertical, trasformando così l'evento in un appuntamento imperdibile della stagione scialpinistica. La macchina organizzativa è all'opera per garantire i massimi standard di sicurezza e performance tecnica". (Ivan Svilpo - responsabile del comitato organizzatore)
Il Territorio: il 3° Trofeo Enaip in memoria di Roberto Fantone
Nonostante la ribalta nazionale e il richiamo internazionale, la Domobianca SkiAlp Vertical non dimentica le proprie radici e mantiene saldo il legame inscindibile con la comunità e il territorio ossolano. Anche quest'anno la manifestazione ospiterà il 3° Trofeo Enaip, istituito per onorare e mantenere viva la memoria di Roberto Fantone. Il prestigioso trofeo locale verrà consegnato al primo atleta nativo o residente in Ossola che taglierà il traguardo dello SkiBar. C'è grande attesa per capire chi succederà a Oscar Tonietti, beniamino di casa e vincitore dell'ultima edizione.
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La Solidarietà: al fianco della Fondazione per la Fibrosi Cistica VCO
Lo sport è passione, sfida, condivisione e strumento concreto per dare speranza. Per la sua quinta edizione, Domobianca SkiAlp Vertical inaugura un importante impegno sociale, scegliendo di sostenere la FFC-Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (Delegazione del VCO). La fibrosi cistica è una malattia genetica cronica che colpisce principalmente i polmoni e l’apparato digerente, rendendo difficoltosa la respirazione e compromettendo diverse funzioni dell’organismo. La ricerca scientifica rappresenta una speranza fondamentale per sviluppare terapie sempre più efficaci e migliorare la vita di chi convive con questa patologia. Un legame prezioso che unisce la fatica e la passione della montagna a un obiettivo concreto: raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica. Scendere in pista significherà dunque contribuire attivamente a una grande causa sul territorio, trasformando ogni passo verso la vetta, in un gesto di speranza per chi ogni giorno affronta una salita molto più difficile.
© Simone Spanò
Le iniziative a favore di pubblico e appassionati
Anche gli spettatori saranno veri protagonisti della giornata: le seggiovie di Domobianca 365 resteranno aperte per permettere a tutti di salire in quota e fare il tifo agli atleti lungo il percorso, immersi in uno scenario naturale davvero suggestivo. Per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente, ad ogni partecipante verrà consegnato un biglietto numerato e durante la cerimonia delle premiazioni si terrà l'estrazione che metterà in palio un meraviglioso premio per i presenti. Un motivo in più per vivere da vicino l'adrenalina della gara trascorrendo una giornata all'aria aperta tra sport, emozioni e divertimento.
© Simone Spanò