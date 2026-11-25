Il 3 aprile 2025, durante la seconda manche del gigante ai Campionati italiani di Moena, Brignone è caduta violentemente, riportando la frattura scomposta e pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore. Dopo un lungo e difficile percorso di riabilitazione e due interventi chirurgici, è riuscita nell'impresa di tornare alle gare e conquistare due ori olimpici nel febbraio 2026.