Federica Brignone, così cresce una Tigre: dalle prime gare all'oro olimpico
© italyphotopress
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Federica Brignone, nata a Miano nel 1990 ma cresciuta sportivamente in Valle d’Aosta, è stata una delle più grandi sciatrici alpine della storia italiana. Figlia dell’ex sciatrice Maria Rosa Quario e sorella dell’allenatore Davide, ha esordito in Coppa del Mondo nel 2007, conquistando il primo podio nel 2009 e la prima vittoria nel 2015, nello slalom gigante di Sölden.
Specialista del gigante, nel corso della carriera si è affermata anche nelle discipline veloci, distinguendosi per versatilità e continuità. Nel suo palmarès figurano due Coppe del Mondo generali (2020 e 2025), prima italiana a conquistare il trofeo, e cinque coppe di specialità. Ai Mondiali ha raccolto cinque medaglie, tra cui due ori: nella combinata nel 2023 e nel gigante nel 2025.
Il suo palmarès olimpico conta cinque medaglie: due ori, conquistati nel supergigante e nello slalom gigante a Milano-Cortina 2026, un argento e due bronzi. A 35 anni è diventata la più anziana campionessa olimpica nella storia dello sci alpino e la prima italiana a vincere due ori nella stessa edizione dei Giochi.
I numeri della sua carriera in Coppa del Mondo sono eccezionali: 37 vittorie e 85 podi, record italiani femminili. Nella stagione 2024-2025 ha stabilito anche il primato personale di dieci successi e 16 podi.
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Il 3 aprile 2025, durante la seconda manche del gigante ai Campionati italiani di Moena, Brignone è caduta violentemente, riportando la frattura scomposta e pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore. Dopo un lungo e difficile percorso di riabilitazione e due interventi chirurgici, è riuscita nell'impresa di tornare alle gare e conquistare due ori olimpici nel febbraio 2026.
Il recupero, tuttavia, non è mai stato completo. Il 25 agosto 2026 si è sottoposta a un nuovo intervento per rimuovere placca e viti dal ginocchio. Nonostante il ritorno sugli sci a Cervinia il 24 novembre, il dolore persistente e l'impossibilità di recuperare la piena funzionalità della gamba l'hanno portata alla decisione definitiva. Il 25 novembre 2026 ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica, spiegando di non poter più competere ai massimi livelli nelle condizioni fisiche attuali.