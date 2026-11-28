Ivan Nagler e Fabian Malleier aprono la stagione di Coppa del Mondo sul podio nel budello tedesco di Winterberg: i due azzurri sono terzi nel doppio maschile che ha inaugurato l'inverno. Dopo aver siglato il miglior tempo nella prima discesa, Nagler/Malleier scivolano indietro di due posizioni al termine della manche decisiva, pagando un paio di imperfezioni nel finale della Veltins EisArena. Per i due sudtirolesi si tratta del terzo podio in carriera dopo i due raccolti nella passata stagione: il ritardo finale è di soli 70 millesimi rispetto ai lettoni Bots/Plume, vincitori col tempo complessivo di 1'25"823 davanti agli statunitensi Müller/Haugsjå, secondi a 0"46. A seguire, i campioni olimpici Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner chiudono il debutto stagionale al decimo posto con un ritardo di 0"512 dalla vetta della classifica, mentre i più giovani Philipp Brunner e Manuel Weissensteiner sono quindicesimi a 1"419. Il gradino sotto il podio accoglie le campionesse olimpiche Voetter/Oberhofer nella gara d'apertura di stagione. Le azzurre devono cedere alle austriache Egle/Kipp, salite a quota 17 nel conto delle vittoria in Cdm, che chiudono con il tempo di 1'27"103, e con distacchi abissali nei confronti di tutte le avversarie. Seconde le tedesche Storch/Patz a 361 millesimi e terzo posto per le americane Forgan/Kirby a 454. Sono 516 i millesimi che distanziano Voetter/Oberhofer dalle leader. Ottavo posto per Falkensteiner/Huber a 1"291, mentre sono decime Oberstolz/Kofler a 1"578.