Lucia Dalmasso trionfa nel gigante parallelo di Snow Ruyi in Cina, Roland Fischnaller si ferma ai piedi del podio: la stagione della tavola si apre con un nuovo successo azzurro, con la bellunese che supera in finale Michelle Dekker per cogliere il decimo successo complessivo nel massimo circuito. Insomma, la tavola azzurra è già imbandita per tentare di proseguire quel cammino glorioso che ha portato il team coordinato dal dt Cesare Pisoni a dominare la scena nelle ultime stagioni. La bellunese, bronzo olimpico a Milano Cortina 2026, è perfetta nell'atto decisivo contro la portacolori dei Paesi Bassi, dopo aver avuto la meglio in semifinale della russa Sofiya Nadyrschina, poi salita sul terzo gradino del podio al termine della small final con la sudcoreana Jang. Per la ventinovenne di Falcade è la quinta vittoria in un gigante parallelo del massimo circuito, perla che si aggiunge alle due in slalom e ai tre successi in prove a squadre. Il conteggio dei podi sale intanto a quota 19, oltre naturalmente al bronzo a cinque cerchi. "E' stata una finale molto avvincente perchè oggi Michelle surfava molto bene - sono state le prime parole della veneta delle Fiamme Gialle - sono felice di aver potuto confrontarmi con lei in questa prima gara, su una pista bella, con entrambi i tracciati molto veloci. La neve cinese mi piace e mi trovo sempre a mio agio: era importante iniziare anche questa stagione con un successo". Nella parte bassa del tabellone, il cammino di Dalmasso era iniziato superando la russa Karimova, con il confronto nei quarti con Jasmin Coratti (ottava) a spalancarle la via delle finali. Proprio Coratti aveva avuto in precedenza la meglio in batteria su Sofia Valle (undicesima) mentre un'ottima Elisa Fava (settima) ha dovuto cedere strada alla sudcoreana See Hee Jang nei quarti dopo aver vinto la propria batteria con la canadese Aurelie Moisan.