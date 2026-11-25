"È stata una decisione maturata solo ultimamente, anche se è dal giorno dell'infortunio che passo il mio tempo a curarmi. Quando ho rimesso gli sci in estate la situazione non era delle migliori, speravo con l'operazione che le cose potessero andare meglio ma quando ho rimesso gli sci due giorni fa ho capito che erano sempre quelle. L'incidente è stato molto grave e mi condizionerà per tutta la vita". Queste le parole di Federica Brignone incontrando la stampa sul web dopo l'annuncio del suo ritiro dall'attività agonistica a causa dei postumi del grave infortunio subito nell'anno prima delle Olimpiadi: "Ho fatto tutto il possibile per tornare, ero all'apice della carriera e stavo facendo i risultati migliori, per questo ci ho provato fino a oggi. Senza rimpianti dico che con tanto amore lascio questo sport perché non è più possibile per me fare l'atleta. L'anno scorso per le Olimpiaci ho superato una sfida impossibile, ma ora per la mia salute non è più possibile fare un'altra stagione", ha aggiunto.