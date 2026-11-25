Federica Brignone annuncia l'addio alle gare: "Decisione difficile, ma la gamba fa troppo male"
Il messaggio della campionessa olimpica: "Dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che non sto ancora bene. Queste tre ore sono state una follia, ora mi prenderò del tempo per viaggiare..."
Federica Brignone ha deciso di porre fine alla sua carriera agonistica. L'annuncio è arrivato dopo che la campionessa olimpica di Milano-Cortina 2026 aveva iniziato ad allenarsi in vista del debutto in Coppa del Mondo. "Dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto che mi fa troppo male. Per cui ho deciso di finire la mia carriera da atleta e di non fare più le gare, anche se è una decisione molto difficile", le sue parole in un breve video sui canali Fisi. "Però mi piacerebbe riaprire una volta ancora il cancelletto di gara per salutare questo mondo che amo, per salutare tutti. Vi farò sapere dove e quando, a presto", ha aggiunto.
Il messaggio social e le reazioni
"È stata sicuramente una scelta molto difficile, ma nonostante io abbia fatto di tutto per poter tornare in pista, la gravità del mio infortunio non me lo permette", ha dichiarato ancora Brignone in un post sul suo profilo Instagram. Subito tantissimi i commenti, tra cui quelli di due grandi campionesse come Lindsey Vonn e Tina Maze. "Congratulazioni per una carriera straordinaria! Cortina è stata un rientro incredibile e rimarrà per sempre dentro di noi. Goditi il prossimo capitolo", ha scritto la pluricampionessa americana. "Tigre una volta, Tigre sempre", ha scritto invece la ex campionessa slovena.
"Lascio senza rimpianti"
"È stata una decisione maturata solo ultimamente, anche se è dal giorno dell'infortunio che passo il mio tempo a curarmi. Quando ho rimesso gli sci in estate la situazione non era delle migliori, speravo con l'operazione che le cose potessero andare meglio ma quando ho rimesso gli sci due giorni fa ho capito che erano sempre quelle. L'incidente è stato molto grave e mi condizionerà per tutta la vita". Queste le parole di Federica Brignone incontrando la stampa sul web dopo l'annuncio del suo ritiro dall'attività agonistica a causa dei postumi del grave infortunio subito nell'anno prima delle Olimpiadi: "Ho fatto tutto il possibile per tornare, ero all'apice della carriera e stavo facendo i risultati migliori, per questo ci ho provato fino a oggi. Senza rimpianti dico che con tanto amore lascio questo sport perché non è più possibile per me fare l'atleta. L'anno scorso per le Olimpiaci ho superato una sfida impossibile, ma ora per la mia salute non è più possibile fare un'altra stagione", ha aggiunto.
"Queste tre ore sono state una follia, ora mi prenderò del tempo per viaggiare. Ma non sparirò da questo mondo, proveremo a fare una grande festa per un'ultima apparizione in Coppa del Mondo - ha continuato - Per i progetti futuri mi prenderò del tempo, con calma perché anche mentalmente non è facile questo passaggio", ha aggiunto.
"Il momento più alto della mia carriera è stata la vittoria della Coppa del Mondo, è stato l'anno più bello visto che ho vinto in tante specialità. Cortina è stata un momento epico, ma è stata una tortura. Negli ultimi dieci anni la mia carriera devo dire che è stato un crescendo. Di sicuro da bambina non mi aspettavo di vincere così tanto, ma io non mi aspettavo neanche di arrivare in Coppa del Mondo. Mi piaceva sciare per stare con i miei amici. La donna Federica è cresciuta tanto, perché questa vita ti mette davanti ostacoli non proprio bassi. Più vinci e più è difficile farlo, penso di essere cresciuta tantissima a livello di esperienza. Lo sport ti insegna tanto, ti fa guardare la vita anche con più leggerezza e ringrazio davvero quello che ho fatto", ha concluso.
"Commossa dai messagi delle colleghe"
"Con qualche compagna ho già parlato, qualcuna era dispiaciuta. Ho ricevuto messaggi bellissimi, mi hanno commosso. La mia eredità è quella di dare sempre il massimo ma con il sorriso. Portando etica del lavoro e dedizione, qualcosa che ho sempre cercato di dare a me stessa e agli altri. Mi dispiace, perché in allenamento ero un buon punto di riferimento e un esempio di lavoro. Ma la strada è loro, sanno come fare benissimo anche senza di me. Sarò sempre la loro prima tifosa".