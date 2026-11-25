Quello degli italiani fu tremendo: caduta nella seconda manche del Gigante e frattura pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione del comparto capsulo-legamentoso mediale. Roba da arrendersi e basta. Invece nulla: intervento chirurgico immediato e 42 punti di sutura. "Questa volta l'ho fatta grossa", aveva scritto sui social poche ore dopo l'operazione. E ancora: "Non sono una che molla, voglio guarire nel modo giusto e tornerò solo quando sarò al 100%". Detto, fatto, nonostante una nuova operazione il 29 luglio 2025 di artrolisi artroscopica al ginocchio, necessaria per migliorare la mobilità dell'articolazione. "Un momentaneo passo indietro (ritorno alle stampelle) per farne presto tanti in avanti", aveva commentato con la consueta ironia. Otto mesi dopo la storia: due ori a Milano-Cortina, in Gigante e SuperG per diventare la migliore sciatrice italiana di tutti i tempi.