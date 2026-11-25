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L'ultimo grande miracolo lo aveva fatto ai Giochi di Milano-Cortina, in fondo a una lunga battaglia cominciata il 3 aprile 2025 dopo una terribile caduta ai campionati italiani in Val di Fassa. Quella volta, con le Olimpiadi dietro l'angolo, sarebbe finita per tutti o quasi e per tutti già partecipare sarebbe stato un successo. Ma Federica Brignone è una Tigre davvero, una che lotta e ha lottato sempre, e si è guadagnata ogni successo centimetro dopo centimetro e, purtroppo, infortunio dopo infortunio.
Quello degli italiani fu tremendo: caduta nella seconda manche del Gigante e frattura pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione del comparto capsulo-legamentoso mediale. Roba da arrendersi e basta. Invece nulla: intervento chirurgico immediato e 42 punti di sutura. "Questa volta l'ho fatta grossa", aveva scritto sui social poche ore dopo l'operazione. E ancora: "Non sono una che molla, voglio guarire nel modo giusto e tornerò solo quando sarò al 100%". Detto, fatto, nonostante una nuova operazione il 29 luglio 2025 di artrolisi artroscopica al ginocchio, necessaria per migliorare la mobilità dell'articolazione. "Un momentaneo passo indietro (ritorno alle stampelle) per farne presto tanti in avanti", aveva commentato con la consueta ironia. Otto mesi dopo la storia: due ori a Milano-Cortina, in Gigante e SuperG per diventare la migliore sciatrice italiana di tutti i tempi.
Sembrava il lieto fine di una storia incredibile, ma il dolore non era scomparso. A febbraio aveva rinunciato alla prova di Soldeu e a marzo aveva chiuso anticipatamente la stagione: "Ho chiesto molto al mio corpo in questi mesi. Ho provato a proseguire la stagione, adesso però il mio fisico mi sta presentando il conto". Poi di nuovo a luglio: "Il mio corpo non si riprenderà mai completamente da quell'infortunio". E di nuovo sotto i ferri, il 25 agosto 2026, questa volta per rimuovere la placca e le viti inserite nel ginocchio sinistro e verificare le condizioni dell'articolazione. Un ulteriore tentativo di liberarsi da quel dolore che continuava a condizionarle la vita sportiva e che, nei fatti, ha poi portato all'addio di oggi.
Ma per ritrovare le origini dei problemi fisici di Federica bisogna tornare ancora più indietro, al 2018, quando uno stiramento al ginocchio sinistro a Zermatt la costrinse a fermarsi per alcune settimane. Ancora prima, nel 2012, era arrivato un problema ben più lungo: una cisti tendinea al tibiale posteriore della caviglia destra, diventata così dolorosa da rendere difficile persino camminare. Operata il 17 dicembre, la sciatrice aveva dovuto fare i conti con un recupero complicato, tra fibrosi e difficoltà di guarigione. Il ritorno alle competizioni sarebbe arrivato soltanto nell'ottobre 2013, quasi dieci mesi dopo. Quello che è successo dopo lo conosciamo tutti. Vittorie e medaglie a non finire, oltre ogni dolore, oltre ogni problema. Da vera Tigre, da vera Brignone.