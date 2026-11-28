Tuttavia, le squalifiche hanno retrocesso il valtellinese al settimo posto e la squadra azzurra alla quinta posizione. Dunque, il risultato migliore è arrivato sui 1.000 metri femminili, dove è stato conseguito un doppio piazzamento nella top-6, con Ioriatti e Confortola che hanno guadagnato accesso alla finale, attestandosi poi ai piedi del podio, rispettivamente in quarta e sesta piazza. Arrivano buone notizie per quanto riguarda le staffette. Nella mista il quartetto composto da Previtali, Nadalini, Confortola e Ioriatti, è giunto secondo nella propria semifinale, qualificandosi alla finale di domenica, dove pattinerà assieme a Canada, Paesi Bassi, Sud Corea e Polonia. Qualificato alla finale anche il quartetto maschile Spechenhauser, Marinelli, Nadalini, Previtali al termine di una rocambolesca semifinale nella quale gli azzurri sono incappati anche in una caduta. Si sono comunque rialzati e hanno tagliato il traguardo per secondi. Domani se la vedranno con Paesi Bassi, Canada, Atleti Neutrali e Giappone. Nella prima mattinata di domenica 29 novembre si disputeranno le cinque finali rimanenti, ossia staffetta mista; 1.000 metri e staffetta maschili; 500 metri e 1.500 metri femminili.