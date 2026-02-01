Sci, Coppa del Mondo: von Allmen vince la discesa di Crans Montana, Paris è secondo

Crans Montana non regala sorprese e, su un tracciato dov'erano fondamentali la velocità e lo scorrimento, viene premiato il migliore del lotto in queste caratteristiche. Nonostante qualche errorino, Franjo von Allmen domina e vince la discesa libera casalinga con una grandissima prestazione e il tempo di 1.55.00, che lo rende imprendibile. L'elvetico rifila infatti 65/100 a Dominik Paris, che è secondo dopo aver disputato una grande prova, mentre il redivivo Cochran-Siegle è terzo (+0.70). Lo statunitense è, di fatto, l'unica mosca bianca in una top-10 dominata dalla Svizzera e dall'Italia: cinque atleti elvetici e quattro azzurri. Alle sue spalle ci sono infatti Odermatt, quarto a 79/100, e il sorprendente Alliod: grande prova e quinto posto per il valdostano (+0.86). Gran risultato anche per Roesti (+0.90), mentre Mattia Casse è settimo dopo il miglior tempo nelle prove cronometrate: per lui un grave sbaglio nella parte centrale, che gli costa caro (0.92).