Sci, Coppa del Mondo: von Allmen vince la discesa di Crans Montana, Paris è secondo
Il talento elvetico domina e batte l'azzurro, ma sono quattro gli italiani nella top-10: Alliod (5°) sorprende tutti, male Franzoni
La discesa di Crans Montana premia un campione locale: è Franjo von Allmen il vincitore della gara odierna, col tempo di 1.55.00 e un autentico dominio casalingo. L'Italia (4 atleti) e la Svizzera (5 atleti) si dividono la top-10, con l'unica eccezione di Cochran-Siegle, e gli azzurri trovano un altro podio: Dominik Paris (+0.65) è secondo davanti allo statunitense (+0.70), con Odermatt quarto (+0.79) davanti al sorprendente Alliod (+0.86).
Crans Montana non regala sorprese e, su un tracciato dov'erano fondamentali la velocità e lo scorrimento, viene premiato il migliore del lotto in queste caratteristiche. Nonostante qualche errorino, Franjo von Allmen domina e vince la discesa libera casalinga con una grandissima prestazione e il tempo di 1.55.00, che lo rende imprendibile. L'elvetico rifila infatti 65/100 a Dominik Paris, che è secondo dopo aver disputato una grande prova, mentre il redivivo Cochran-Siegle è terzo (+0.70). Lo statunitense è, di fatto, l'unica mosca bianca in una top-10 dominata dalla Svizzera e dall'Italia: cinque atleti elvetici e quattro azzurri. Alle sue spalle ci sono infatti Odermatt, quarto a 79/100, e il sorprendente Alliod: grande prova e quinto posto per il valdostano (+0.86). Gran risultato anche per Roesti (+0.90), mentre Mattia Casse è settimo dopo il miglior tempo nelle prove cronometrate: per lui un grave sbaglio nella parte centrale, che gli costa caro (0.92).
Chiudono la top-10 gli elvetici Miggiano (8°) e Monney (10°), con Florian Schieder nel mezzo: nono l'altoatesino, ritardo di 95/100. Fatica invece Giovanni Franzoni, che l'anno scorso chiuse a oltre quattro secondi e nelle ultime posizioni. Questa volta per lui non c'è la top-20 e chiude a 1"74, dietro ai connazionali Bosca (+1.61) e Innerhofer (+1.73). Non cambia la classifica di specialità, con Odermatt che guida con 510 punti davanti a von Allmen (395) e Paris (296). L'elvetico domina, ovviamente, anche la generale di Coppa del Mondo con 1385 punti: alle sue spalle Braathen (798) e McGrath (694).