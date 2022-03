Sci, Coppa del Mondo: va a Mowinckel l'ultimo Super G, Shiffrin vince la generale  

sci



A Courchevel, la norvegese trionfa davanti all'americana, che stacca definitivamente Vlhova. Male l'Italia: solo Bassino in top 10, Brignone diciannovesima





Va a Ragnhild Mowinckel l'ultimo Super G della Coppa del Mondo di sci femminile 2022: la norvegese trionfa a Courchevel con il tempo di 1'13"68, che le consente di anticipare per cinque centesimi Mikaela Shiffrin. L'americana può festeggiare la vittoria della classifica generale visto il diciassettesimo posto di Petra Vlhova. Male le italiane: in top 10 solo Marta Bassino, settima, diciannovesima Federica Brignone e quindicesima Elena Curtoni.

Nell'ultimo Super G stagionale a Courchevel, arriva il verdetto più atteso: con due gare d'anticipo, Mikaela Shiffrin vince la Coppa del Mondo di sci femminile 2022. All'americana basta il secondo posto alle spalle di Ragnhild Mowinckel, che chiude con il tempo di 1'13"68 e trionfa per soli cinque centesimi. Ma è forse il gradino intermedio del podio più dolce per la statunitense, che si mette alle spalle la delusione olimpica e trionfa nella Coppa del Mondo per la quarta volta in carriera: agganciata Lindsey Vonn.

Partita col pettorale 3, Mowinckel impone subito il suo ritmo, anticipando per 13 centesimi Michelle Gisin, che completa il podio, e restando in vetta senza più abbandonarla. Decisiva una parte centrale non esaltante di Shiffrin, che rimonta nell'ultimo intertempo ma non abbastanza da vincere. Poco male, perché il diciassettesimo posto di Petra Vlhova consente all'americana di portarsi a 1425 punti in classifica generale contro i 1189 della slovacca: 236 di vantaggio con soli 200 a disposizione considerando gli ultimi due slalom di Courchevel in programma sabato e domenica.

Ultimo Super G da dimenticare per l'Italia, che perde la possibilità di dominare il podio di specialità: con il secondo posto, Shiffrin sale al terzo posto della classifica con 380 punti, superando Sofia Goggia. L'unica azzurra di giornata in top 10, inoltre, è Marta Bassino settima, mentre Elena Curtoni chiude quindicesima. Federica Brignone, già sicura del trionfo nella Coppa di SuperG, chiude invece al diciannovesimo posto a +1'64" da Mowinckel.