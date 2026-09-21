Porsche potrebbe licenziare altri 4.000 dipendenti

Porsche continua a non vedere la luce in fondo al tunnel della crisi che la attanaglia. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dalla rivista Handelsblatt, il marchio sportivo potrebbe programmare altri 4 mila esuberi come parte del vasto piano di ristrutturazione del Gruppo Volkswagen. Alle prese con una crisi senza precedenti.

Pochi soldi

Secondo quanto appreso dal magazine tedesco, i documenti del Consiglio di Sorveglianza Volkswagen prevedono il taglio di ulteriori 4.100 posti di lavoro presso Porsche a causa di un deficit nei costi di gestione pari a 700 milioni di euro. La rimodulazione dell'organico si aggiungerebbe ad accordi già esistenti. Considerando che a luglio la dirigenza ha concordato ulteriori 5 mila licenziamenti, oltre ai 4 mila previsti in precedenza, l'entità dei tagli potrebbe essere di circa un posto di lavoro su cinque entro il 2035.

Tutto al ribasso

I vertici di Volkswagen e Porsche si sono rifiutati di commentare l'indiscrezione. Lo scenario, però, non è affatto rassicurante: la scorsa settimana Volkswagen ha rivisto al ribasso i suoi obiettivi di margine per l'anno, puntando all'1% rispetto a valori del 4/5% previsti in precedenza a causa della svalutazione per 6 miliardi di euro di Porsche. Il nuovo AD, Michael Leiters, si trova a dover gestire una situazione potenzialmente esplosiva mentre cerca di rilanciare le vendite in Cina e di ridimensionare la strategia elettrica. Buona fortuna.