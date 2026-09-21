Snowboard: azzurri sbx e parallelo in raduno al Passo Stelvio

21 Set 2026 - 09:02
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Il Passo Stelvio sarà teatro dei prossimi raduni di molti squadre di snowboard. Il team di Coppa del mondo di snowboardcross lavorerà da oggi, lunedì 21 settembre, a venerdì 25 agli ordini del direttore tecnico Cesare Pisoni con Nicolò Colturi, Filippo Ferrari, Federico Podda, Matteo Rezzoli, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner e Michela Moioli, con gli allenatori Cristian Belingheri e Luca Pozzolini. Sul ghiacciaio a cavallo fra Lombardia e Trentino-Alto Adige ci saranno anche i ragazzi della squadra B con Federico CAsi, Tommaso Costa, Luca Apollonio, Samuel Zinicola, Chiara Bosia, Giorgia Giurdanella e Martina Casi, insieme agli allenatori Riccardo De Zanna e Stefano Pozzolini. La pista sarà occupata nella stessa data anche dagli specialisti del parallelo: sotto la direzione dell'allenatore responsabile Rudi Galli e dei tecnici Maurizio Rudatis e Fabio Breda toccherà a Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Tommy Rabanser, Aaron March, Gabriel Messner, Roland Fischnaller, Elsia Fava, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso e Sofia Valle. 

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