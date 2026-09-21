Snowboard: azzurri sbx e parallelo in raduno al Passo Stelvio

Il Passo Stelvio sarà teatro dei prossimi raduni di molti squadre di snowboard. Il team di Coppa del mondo di snowboardcross lavorerà da oggi, lunedì 21 settembre, a venerdì 25 agli ordini del direttore tecnico Cesare Pisoni con Nicolò Colturi, Filippo Ferrari, Federico Podda, Matteo Rezzoli, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner e Michela Moioli, con gli allenatori Cristian Belingheri e Luca Pozzolini. Sul ghiacciaio a cavallo fra Lombardia e Trentino-Alto Adige ci saranno anche i ragazzi della squadra B con Federico CAsi, Tommaso Costa, Luca Apollonio, Samuel Zinicola, Chiara Bosia, Giorgia Giurdanella e Martina Casi, insieme agli allenatori Riccardo De Zanna e Stefano Pozzolini. La pista sarà occupata nella stessa data anche dagli specialisti del parallelo: sotto la direzione dell'allenatore responsabile Rudi Galli e dei tecnici Maurizio Rudatis e Fabio Breda toccherà a Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Tommy Rabanser, Aaron March, Gabriel Messner, Roland Fischnaller, Elsia Fava, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso e Sofia Valle.