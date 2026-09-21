Miami ospiterà la fase finale della Champions Cup femminile 2027

La Fifa ha annunciato che la fase finale della Fifa Women's Champions Cup 2027 si disputerà a gennaio presso lo stadio di casa dell'Inter Miami. Jill Ellis, Chief Football Officer della Fifa, ha parlato durante l'intervallo della possibilità di portare la competizione a Miami. "Credo che abbiamo visto come questa città ami il calcio. Lo abbiamo constatato la scorsa estate con la Coppa del Mondo" - ha dichiarato Ellis - "Penso sia giunto il momento di portare un importante torneo femminile qui a Miami. È un'idea entusiasmante".