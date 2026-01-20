Sci, Coppa del Mondo: ottimo rientro per Brignone, è 7a dopo la prima manche

Se non è un ritorno da sogno, poco ci manca: Federica Brignone chiude settima nel suo rientro in gara in Coppa del Mondo, a quasi dieci mesi da quel terribile infortunio. Si tratta solo della prima manche dello slalom gigante sull'iconica e durissima "Erta" di Plan de Corones, ma le sensazioni vissute da Federica sembrano decisamente buone: poco dolore sulla gamba infortunata, ottime linee nella parte alta e qualche sofferenza solo nel finale. Per ampi tratti della manche, l'azzurra è stata in linea coi tempi di Mikaela Shiffrin, perdendo terreno dalla statunitense (imprecisa a tratti) solo nell'ultimo intermedio, dove ha messo in scena un prontissimo recupero per evitare l'uscita di scena. La classifica viene guidata dalla svedese Sara Hector, perfetta su un tracciato ricco di curve e di cambi di direzione, che precede tute col tempo di 1.13.54. Alle sue spalle e in scia ecco la svizzera Rast (+0.15) e l'austriaca Scheib (+0.39), delude invece Mikaela Shiffrin con un errore nella parte alta. La statunitense è così quarta a 89/100, precedendo Stjernesund (+0.97) e Gasienica-Daniel (+1.09): alle loro spalle ecco Brignone, che torna in gara dopo 292 giorni e chiude a 1"18. Top-10 per Moltzan (+1.47) e Grenier (+1.76), con Lara Della Mea in 10a posizione a 1"89: era in linea con la top-6, prima di sbagliare nella seconda parte del tracciato. Epilogo simile per Asja Zenere, che chiude 12a a 2"23 e precede Alice Robinson (+2.30): molto indietro Colturi (+2.88), out dalle trenta Zrinka Ljutic (+4.41). Esce di scena Sofia Goggia, che sbaglia dopo poche porte e non completa la sua prova.