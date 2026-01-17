Sci, Coppa del Mondo: splendida Nicol Delago, vince la discesa a Tarvisio

Nicol Delago: "Vittoria ha significato enorme, ultimi anni difficili"

"E' stato molto bello. Oggi ha un significato enorme. Non sono stati facili gli ultimi anni, tanti alti e bassi e voglio veramente ringraziare chi c'è sempre stato. Chi ha creduto in me, in noi, anche mia sorella, la mia famiglia, i miei genitori che veramente ci hanno sempre dato tanto e sostenuto in tutto". Così a caldo l'azzurra Nicol Delago, dopo la sua prima vittoria. "Io mi sono sempre divertita a sciare - ha chiarito alla Rai - a far velocità, adesso ho ritrovato la libertà e ogni tanto stai a pensare tanto, 'devo far questo', e mi sembrava sempre tutto troppo poco, less is more e oggi mi ha aiutato molto". Decima la sorella Nadia: "Secondo me ha fatto una bellissima discesa poi ovviamente le condizioni non erano forse così buone come ai primi numeri, però io proprio ho guardato come ha sciato e l'ho vista decisa di nuovo e per quello sicuramente è un buon segnale". Una vittoria che lascia ben sperare verso l'Olimpiade di Milano Cortina: "Beh, quando hai una buona energia e si è sereni poi quello che arriva è una conseguenza".