Sci, Coppa del Mondo: splendida Nicol Delago, vince la discesa a Tarvisio

Sci, Nicol Delago vince la discesa femminile a Tarvisio: le foto
© italyphotopress
© italyphotopress
La 30enne si impone davanti a Weidle-Winkelmann e Lindsey Vonn: primo successo in carriera
Nella discesa di Tarvisio, valevole per la Coppa del Mondo di sci femminile, si concretizza la favola di Nicol Delago, che sorprende tutti e si prende la prima vittoria nella competizione. La 30enne, terza a scendere in pista, firma il tempo di 1'46"28 anticipando la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+0"20) e l'americana Lindsey Vonn (+0"26). Lontanissima Sofia Goggia, che chiude a +1'35 e non rientra nemmeno nella top 10.
Una prima volta indimenticabile, e proprio in Italia: la discesa di Tarvisio incorona Nicol Delago, che si prende il primo successo in Coppa del Mondo. Una gara praticamente perfetta della 30enne di Bressanone, che è tra le prime a scendere in pista (la terza dopo Monsen e Stuhec). Il suo 1'46"28 diventa irraggiungibile per chiunque, persino per Lindsey Vonn che si deve accontentare del gradino più basso del podio con il tempo di 1'46"54. L'unica a mettere davvero in discussione il successo dell'azzurra è Kira Weidle-Winkelmann, che al primo rilevamento cronometrico ha 21 centesimi di vantaggio, sprecati però già nel secondo. La tedesca è la sesta in ordine di discesa ed è l'ultimo vero pericolo per Nicol Delago, che può festeggiare.
Giornata storica per l'Italia che si gode la vittoria e che piazza in buona posizione anche Laura Pirovano, a +0"85 come Breezy Johnson in top 10. A +1"15, invece, la sorella di Nicol, Nadia, mentre a +1"35, stesso tempo di Mirjam Puchner, c'è Sofia Goggia, che resta fuori dalle prime dieci posizioni dopo una prova opaca e durante la quale non dà mai la sensazione di poter vincere. Lontanissima (+2"99) pure Elena Curtoni, nemmeno tra le prime 20.
Nicol Delago: "Vittoria ha significato enorme, ultimi anni difficili"
"E' stato molto bello. Oggi ha un significato enorme. Non sono stati facili gli ultimi anni, tanti alti e bassi e voglio veramente ringraziare chi c'è sempre stato. Chi ha creduto in me, in noi, anche mia sorella, la mia famiglia, i miei genitori che veramente ci hanno sempre dato tanto e sostenuto in tutto". Così a caldo l'azzurra Nicol Delago, dopo la sua prima vittoria. "Io mi sono sempre divertita a sciare - ha chiarito alla Rai - a far velocità, adesso ho ritrovato la libertà e ogni tanto stai a pensare tanto, 'devo far questo', e mi sembrava sempre tutto troppo poco, less is more e oggi mi ha aiutato molto". Decima la sorella Nadia: "Secondo me ha fatto una bellissima discesa poi ovviamente le condizioni non erano forse così buone come ai primi numeri, però io proprio ho guardato come ha sciato e l'ho vista decisa di nuovo e per quello sicuramente è un buon segnale". Una vittoria che lascia ben sperare verso l'Olimpiade di Milano Cortina: "Beh, quando hai una buona energia e si è sereni poi quello che arriva è una conseguenza".
© italyphotopress
© italyphotopress