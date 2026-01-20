Logo SportMediaset

Calcio

Atalanta, De Roon prima dell'Athletic: "Non sarà facile. Raspadori? È molto bravo"

20 Gen 2026 - 13:15

Nel corso di un'intervista ad As, Marten De Roon ha parlato della sfida di Champions League contro l'Athletic Bilbao. Queste le parole del capitano dell'Atalanta: "Conosciamo l'identità unica dei nostri avversari e li rispettiamo molto. Non hanno mai cambiato la loro filosofia, secondo me è bellissima. Non sarà una partita facile. Conosciamo bene la nostra posizione in Champions League e vogliamo rimanerci. Vogliamo puntare a un piazzamento tra le prime otto. Sappiamo che non sarà facile; sarebbe un grande traguardo per una squadra come la nostra". 

Sul nuovo acquisto Raspadori, De Roon ha aggiunto: "Ci ha fatto subito un'ottima impressione; è molto bravo, si muove molto bene tra le linee. È un ragazzo che ha voglia di lavorare, sa tirare con entrambi i piedi. Ha così tante qualità, può darci una mano. Tutti i giocatori sono molto contenti del suo arrivo". 

