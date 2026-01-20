Atalanta, De Roon prima dell'Athletic: "Non sarà facile. Raspadori? È molto bravo"

Nel corso di un'intervista ad As, Marten De Roon ha parlato della sfida di Champions League contro l'Athletic Bilbao. Queste le parole del capitano dell'Atalanta: "Conosciamo l'identità unica dei nostri avversari e li rispettiamo molto. Non hanno mai cambiato la loro filosofia, secondo me è bellissima. Non sarà una partita facile. Conosciamo bene la nostra posizione in Champions League e vogliamo rimanerci. Vogliamo puntare a un piazzamento tra le prime otto. Sappiamo che non sarà facile; sarebbe un grande traguardo per una squadra come la nostra".