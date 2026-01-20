Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
VERSO IL RALLY DI MONTECARLO

In "prova speciale" a Gap: navigatore di Evans sulla GR Yaris Rally1

Siamo stati a fianco del vice campione del mondo WRC: un'esperienza incredibile

di Simone Redaelli
20 Gen 2026 - 13:12

Neve, ruote chiodate e la macchina campione del mondo. GR Yaris Rally1, con pacchetto d'aggiornamento 2026. Pochi fronzoli, è l'auto che ha dominato lo scorso Mondiale Rally vincendo 12 tappe su 14. Siamo stati a Gap per vederla da vicino, molto vicino. Lì, nei test precampionato, abbiamo potuto osservare Elfyn Evans da una postazione super privilegiata. Un'esperienza da restare senza parole, navigatori per un giorno.

toyota
rally
wrc
montecarlo
yaris
yaris gr
gr
mondiale
gap
test
prova

Ultimi video

15:47
La puntata del 15 gennaio #DriveUp

La puntata del 15 gennaio #DriveUp

02:40
MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

00:14
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:32
Toyota si prepara al Mondiale Rally

Toyota si prepara al Mondiale Rally

01:20
BYD sorpassa Tesla

BYD sorpassa Tesla

02:04
Salone dell'Auto di Bruxelles

Salone dell'Auto di Bruxelles

01:57
Aprilia, anno decisivo

Aprilia, anno decisivo

01:24
Dakar 2026, la penultima tappa

Dakar 2026, la penultima tappa

01:28
Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

01:36
Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

02:32
Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

02:01
Agile, raffinata, sportiva: Alpine A390

Agile, raffinata, sportiva: Alpine A390

03:22
Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

01:50
L'editoriale: Cina-Stati Uniti, la sfida globale

L'editoriale: Cina-Stati Uniti, la sfida globale

15:47
La puntata del 15 gennaio #DriveUp

La puntata del 15 gennaio #DriveUp

I più visti di Drive Up

Perché Dacia ha vinto la Dakar 2026

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

Il motore Diesel è alla fine

La Ferrari più strana di sempre

L'incredibile collezione di auto di Mr Bean

BYD sorpassa Tesla

BYD sorpassa Tesla

Notizie del giorno
Vedi tutti
Napoli chiama Hojlund
13:29
Napoli chiama Hojlund
Un Napoli in emergenza
13:29
Un Napoli in emergenza
Ecco l'Arsenal di Arteta
13:26
Ecco l'Arsenal di Arteta
Akanji pilastro in difesa
13:25
Akanji pilastro in difesa
13:25
Dalla Spagna: Lazio su Mendoza dell'Elche