In "prova speciale" a Gap: navigatore di Evans sulla GR Yaris Rally1

Neve, ruote chiodate e la macchina campione del mondo. GR Yaris Rally1, con pacchetto d'aggiornamento 2026. Pochi fronzoli, è l'auto che ha dominato lo scorso Mondiale Rally vincendo 12 tappe su 14. Siamo stati a Gap per vederla da vicino, molto vicino. Lì, nei test precampionato, abbiamo potuto osservare Elfyn Evans da una postazione super privilegiata. Un'esperienza da restare senza parole, navigatori per un giorno.