Partono in sei, cadono in tre: anche Vonn rischia l'infortunio. La giuria sospende la discesa libera di Crans-Montana

Dopo le cadute dell'austriaca Nina Ortlieb e della norvegese Marte Monsen, la terza "scivolata" è quella che ha fatto più notizia. Non solo perché a cadere è stata la campionessa statunitense Lindsay Vonn, ma perché pubblico e addetti ai lavori sono rimasti per diversi minuti col fiato sospeso, temendo un grave infortunio per la 41enne, a pochi giorni dalle Olimpiadi di Milano-Cortina.