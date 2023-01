Sci, Coppa del Mondo: Bassino sul podio nel superG di Cortina, vince Mowinckel  

SCI DONNE

La piemontese è terza alle spalle della norvegese e di Hütter: anticipata Gut-Behrami per soli 3 centesimi. Elena Curtoni in top 10

© Getty Images Arriva un altro podio per l'Italia a Cortina nella Coppa del Mondo femminile di sci. Marta Bassino, infatti, è terza nel superG vinto dalla norvegese Ragnhild Mowinckel (1'23"22), con l'austriaca Cornelia Hütter seconda a +0"30. La piemontese riesce ad anticipare per appena 3 centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami, in top 10 anche Elena Curtoni, sesta a +0"56. Fuori dalle prime dieci posizioni, invece, Federica Brignone, a +0"84.

Tre podi su tre per l'Italia a Cortina nella Coppa del Mondo femminile di sci: dopo la vittoria di Sofia Goggia nella discesa di venerdì e il terzo posto di Elena Curtoni di sabato, arriva quello di Marta Bassino nel superG, con la piemontese che si piazza alle spalle di Ragnhild Mowinckel e di Cornelia Hütter e davanti a Lara Gut-Behrami per appena 3 centesimi. Quarta a scendere in pista, Bassino si prende inizialmente la prima posizione con il tempo di 1'23"69, ma successivamente la norvegese (1'23"22) e la svizzera (1'23"52) anticipano la 26enne di Cuneo.

Il vero brivido, però, arriva prima con Romane Miradoli, poi con Lara Gut-Behrami, ma la francese (+0"53) e la svizzera (+0"50) restano alle spalle dell'italiana per pochissimo, così come Elena Curtoni (+0"56), che conquista comunque una combattutissima top 10. Resta fuori dalle prime dieci posizioni, invece, Federica Brignone, anticipata rispettivamente di uno e due centesimi da Kira Weidle (+0"82) e Michelle Gisin (+0"83). Tra le altre azzurre, Karoline Pichler chiude a +1"35, Nadia Delago è out mentre Nicol ferma il tempo in 1"25"34, lo stesso di Roberta Melesi. Laura Pirovano è l'ultima delle azzurre a +2"33. Nella classifica di specialità, Ragnhild Mowinckel si prende la vetta con 272 punti, 30 in più di Lara Gut-Behrami, con Federica Brignone a quota 233 ed Elena Curtoni a 230.