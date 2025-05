Sci, Goggia: "Portabandiera a Milano-Cortina? Nessun sacrificio, ma orgoglio e onore"

A margine della presentazione delle divise di Armani per le prossime Olimpiadi, Sofia Goggia non esclude la sua candidatura come portabandiera per Milano-Cortina. "Ho dovuto rinunciare al ruolo di portabandiera a Pechino 2022. Per questa cerimonia vedremo. Non sarebbe un sacrificio, sarebbe una scelta piena di orgoglio e onore - ha spiegato la campionessa di sci bergamasca -. So che ci sono tantissimi atleti meritevoli di questo titolo e sinceramente io non ci penso assolutamente".