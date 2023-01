Sci, Goggia salta il SuperG di Cortina: "Obiettivo Mondiali"  

© Getty Images

Niente SuperG di Cortina d'Ampezzo per Sofia Goggia. L'azzurra, caduta ieri nella seconda discesa, accusa ancora un leggero indolenzimento al ginocchio destro e, in accordo con i medici federali, ha deciso di non gareggiare a scopo precauzionale per concentrarsi sui Mondiali in Francia, che scatteranno lunedì 6 febbraio (SuperG in programma mercoledì 8 e discesa sabato 11). "Mi dispiace non essere in gara su una delle piste che più amo e davanti a tanti tifosi che sono venuti sino a Cortina a tifare per la nostra squadra, ma dobbiamo tenere presente che l'obiettivo stagionale è rappresentato dalle gare di Meribel in programma fra due settimane e dovremo presentarci nelle migliori condizioni. Ci rivedremo in Francia" ha detto la Goggia al sito Fisi.