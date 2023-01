Sci, Coppa del Mondo: Curtoni terza nella seconda discesa di Cortina, vince Stuhec. Goggia out

SCI DONNE

L'azzurra chiude sul podio alle spalle della slovena e di Lie, la bergamasca out mentre era in corsa per la vittoria

© Getty Images Nella seconda discesa di Cortina d'Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci, strepitosa Elena Curtoni. L'azzurra chiude terza alle spalle della slovena Ilka Stuhec e della norvegese Kajsa Vickhoff Lie, anticipando di un solo centesimo Lara Gut-Behrami e Ragnhild Mowinckel. Il brutto colpo per l'Italia, però, è la caduta della leader della classifica di specialità, Sofia Goggia, out mentre era in lotta per la vetta.

La seconda discesa consecutiva di Cortina d'Ampezzo nella Coppa del Mondo femminile di sci è agrodolce per l'Italia, che si mangia le mani per la caduta di Sofia Goggia (per la prima volta fuori dal podio in stagione in questa specialità) ma può sorridere per Elena Curtoni, terza per appena un centesimo. A vincere è invece Ilka Stuhec, seconda nella giornata di venerdì, che accorcia sensibilmente sulla bergamasca nella classifica di discesa.

A prendere provvisoriamente la vetta è Ragnhild Mowinckel, poi la slovena è la più veloce con il tempo di 1'04"73, che le vale la vittoria. Nona a scendere in pista, invece, Elena Curtoni chiude a +0"34, un tempo che si rivelerà decisivo ai fini del podio. La 31enne sogna fino alla fine il secondo posto, poi l'ultima delle big, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, ferma il cronometro in 1'04"99. Per la terza piazza è bagarre totale: tra Elena Curtoni e l'austriaca Stephanie Venier, ottava, c'è appena un decimo. Gut-Behrami e Mowinckel chiudono contemporaneamente a +0"35, facendo tirare un grosso sospiro di sollievo all'azzurra.

Curtoni è tuttavia l'unica italiana in top 10, visto che Laura Pirovano è a +0"87, a dimostrazione di una gara comunque molto combattuta, con Nicol e Nadia Delago rispettivamente a +1"22 e +1"38. Tra le altre italiane, Elena Dolmen è a +1"99 dalla vincitrice di giornata, con Karoline Pichler a +2"13 e Teresa Runggaldier a +2"86, out invece Monica Zanoner. Nella classifica di discesa, Stuhec accorcia su Goggia, sempre prima a 480 ma ora a +108 sulla slovena, a 372. Goggia è caduta - ma si è immediatamente rialzata, scendendo da sola al traguardo - dopo essere andata in rotazione su un salto mentre era al comando della seconda discesa di Cortina d'Ampezzo.

GOGGIA: "HO SBAGLIATO IO"

Sofia Goggia dispiaciuta dopo la caduta nella libera di Cortina. "Peccato, ho proprio sbagliato, non è stato un errore di deconcentrazione o una perdita di lucicità. Ho proprio sbagliato, ho preso lo spigolo, sono passata in un punto su un dosso che era un po infido che mi ha sbilanciato in aria, è andata bene che non è successo niente", ha dichiarato a Rai2 la discesista azzurra. "Il ginocchio? Botta su botta ma domani ci sarò", ha aggiunto Goggia che conferma la sua presenza domani in SuperG.



CURTONI: "SONO ANNI CHE INSEGUO QUESTA CONTINUITA'"

"I centesimi in questi sport vanno e vengono. Sono soddisfatta, sto riuscendo a consolidare la mia sciata, sono anni che inseguo questa continuità e mi sto divertendo". Così l'azzurra Elena Curtoni, a Raidue, dopo la seconda discesa libera di Cortina.