Trofeo Bozzetti Bionaz: Boffelli e Vasinova domano la furia degli elementi

Missione inverno... fuori tempo massimo (ma non troppo) completata con successo da William Boffelli e Marcela Vasinova nel ritorno in scena e soprattutto in quota del Trofeo Bozzetti Bionaz, nel suggestivo scenario naturale della parte più alta della Valpelline, già di suo una delle zone più selvagge e appartate della Valle d'Aosta, nonostante la relativa vicinanza al capoluogo regionale. Il forte in vento in quota ha... spazzato via l’idea di raggiungere i 3180 metri del Mont Gelé. Per ragioni di sicurezza e per garantire il regolare svolgimento della prova, il comitato organizzatore ha scelto di dirottare gli atleti sul percorso di riserva da 1200 metri di dislivello positivo/negativo, vale a dire quello in origine riservato alle categorie giovanili e agli amatori.