Basket, Serie A: Brescia vince e mette pressione a Bologna, ok Trapani

GERMANI BRESCIA-OPENJOBMETIS VARESE 102-94



Il PalaLeonessa A2A fa da cornice al derby lombardo tra Brescia e Varese, match che vede la Germani chiudere il primo quarto in vantaggio 29-18. La squadra di coach Coletti gioca il proprio basket e si spinge fino al +12, gestendo senza troppi patemi i primi dieci minuti di gara. Brescia continua poi a spingere anche in avvio di seconda frazione e sale sul +17, ma poi si ferma. L’Openjobmetis inizia infatti a erodere il gap di ritardo, rientrando fino al -3: all’intervallo il tabellone recita 50-47 per la Germani. Al ritorno in campo c’è quindi un solo possesso a dividere le due squadre, con Brescia che riabbassa però la testa e torna sul +13. L’ultimo quarto parte allora sul 75-65 per la Germani, risultato che si modifica nel 102-94 finale. Brescia infila così il sesto successo consecutivo e si porta a 20 punti, in vetta alla classifica. La sconfitta nel derby lombardo tiene invece Varese a 6 punti. Mattatore della gara è Della Valle, con 23 punti personali e 9 assist.



TRAPANI SHARK-APU OLD WILD WEST UDINE 91-73



Trapani accoglie Udine al PalaShark, dove sono gli ospiti ad approcciare meglio la gara. I friulani salgono infatti sul +5 e provano a imporre il proprio ritmo, ma sul finire di primo quarto vengono ripresi, con la frazione d’apertura che si chiude allora sul 20-20. Gli Shark prendono quindi in mano le redini della partita nel secondo quarto e volano via sul +15, presentandosi poi all’intervallo sul 46-33. Udine non riesce a sfruttare la pausa per scuotersi e al ritorno sul parquet incassa un nuovo parziale di Trapani: i siciliani allungano sul +22, con il tabellone che recita 70-52 a dieci minuti dal termine. L’ultimo quarto certifica allora la superiorità degli Shark e si chiude sul 91-73, risultato che permette alla squadra sicula di salire a quota 15 punti in campionato, lasciando invece Udine a 6 punti: protagonista è Notae, autore di 16 punti personali. Quello centrato dagli Shark è un successo a suo modo storico, visto che la squadra si è presentata in campo senza coach. Dopo le dimissioni di Repesa e con Latini in tribuna (aveva già usato l’unica deroga disponibile per regolamento la scorsa settimana), il gruppo si è di fatto autogestito a bordocampo, con Petrucelli a ricoprire un doppio ruolo di player-manager.



BERTRAM DERTHONA TORTONA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 118-113



Sassari fa visita a Tortona alla Nova Arena, impianto in cui sono i padroni di casa a gestire meglio il quarto inaugurale. La Bertram archivia, infatti, la prima frazione sul 27-15, toccando un +12 che nel secondo quarto viene esteso pure a +19, prima del 47-32 con cui si arriva alla pausa lunga di metà partita. Dopo aver recuperato un po’ di energie negli spogliatoi, le squadre rientrano quindi sul parquet e Derthona torna in fuga sul +20, ma non riesce ancora a dare la spallata definitiva alla gara. Sassari riorganizza infatti le idee e accorcia sul -10 nel finale di terzo quarto. L’ultimo periodo inizia allora sul 69-59 per Tortona, risultato che torna totalmente in discussione quanto il Banco di Sardegna riesce a impattare sul 74 pari. Si entra così nel momento più caldo della gara in una condizione di assoluto equilibrio, con ambo le formazioni alla ricerca del possesso decisivo. Nessuna delle due riesce però a trovarlo, con l’88-88 finale che forza la partita all’overtime. Anche questo si chiude però in parità (98-98), rendendo così necessario un secondo tempo supplementare: qui a vincere 118-113 è la Bertram, complici anche i 34 punti messi a referto da Vital. Tortona si porta così a 14 punti, mentre Sassari rimane a 6.