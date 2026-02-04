Skimofestival Valtellina: torna la festa dello scialpinismo

Il cuore di Skimofestival sono le experience di scialpinismo, che si svolgono nello straordinarios cenario di Santa Caterina Valfurva, nel Parco Nazionale dello Stelvio. Le uscite sono condotte dalle Guide Alpine, si sviluppano su itinerari tracciati e sono suddivise per livello principiante, intermedio ed esperto, con diverse proposte in termini di dislivello, impegno e durata. Grande attenzione ai neofiti che potranno apprendere le tecniche dello skialp nella Skimo School First Steps. Gli intermedi potranno affinare assetto e inversioni alla Skimo School Progression o partecipare alle uscite dedicate a loro. Non mancheranno le avventure più sfidanti nella Valle dei Forni per gli scialpinisti esperti. Tutte le attività sono consultabili nel programma online e acquistabili direttamente dal sito ufficiale.