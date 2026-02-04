Skimofestival Valtellina: torna la festa dello scialpinismo
Il primo festival italiano di scialpinismo è in programma il primo weekend di marzo a Santa Caterina Valfurvadi Stefano Gatti
© Skimofestival Ufficio Stampa
Da venerdì 6 a domenica 8 marzo Santa Caterina Valfurva ospiterà la terza edizione di Skimofestival, il primo festival italiano interamente dedicato allo scialpinismo. Nato nel 2024 con l’obiettivo di riunire la community dello skialp in un evento esperienziale e accessibile, Skimofestival torna dopo il successo dell’edizione 2025, che ha coinvolto oltre 900 partecipanti, con un format ulteriormente evoluto. Un’occasione per vivere lo scialpinismo a 360 gradi, tra experience guidate su itinerari di diverso livello, test di prodotto direttamente sul campo, momenti di formazione e confronto con professionisti, aziende e Guide Alpine.
© Skimofestival Ufficio Stampa
Skimofestival 2026 sarà interamente aperto al pubblico B2C per tre giorni, con la possibilità di partecipare alle attività, testare l’attrezzatura e vivere appieno l’esperienza del festival. Un progetto che, fin dalla prima edizione, ha coinvolto e convinto partecipanti, aziende, media epartner locali, grazie ad un format autentico e profondamente legato al territorio.
© Skimofestival Ufficio Stampa
Le experience
Il cuore di Skimofestival sono le experience di scialpinismo, che si svolgono nello straordinarios cenario di Santa Caterina Valfurva, nel Parco Nazionale dello Stelvio. Le uscite sono condotte dalle Guide Alpine, si sviluppano su itinerari tracciati e sono suddivise per livello principiante, intermedio ed esperto, con diverse proposte in termini di dislivello, impegno e durata. Grande attenzione ai neofiti che potranno apprendere le tecniche dello skialp nella Skimo School First Steps. Gli intermedi potranno affinare assetto e inversioni alla Skimo School Progression o partecipare alle uscite dedicate a loro. Non mancheranno le avventure più sfidanti nella Valle dei Forni per gli scialpinisti esperti. Tutte le attività sono consultabili nel programma online e acquistabili direttamente dal sito ufficiale.
© Skimofestival Ufficio Stampa
Formazione e sicurezza
Grande spazio sarà dedicato alla formazione, con l’introduzione delle Safety Academy, momenti di approfondimento su sicurezza in montagna e autosoccorso, pensati sia per chi muove i primi passi nello scialpinismo sia per chi desidera un aggiornamento tecnico. Confermati anche i moduli pratici dedicati all’utilizzo dell’ARTVA e alla gestione del rischio in ambiente innevato.
© Skimofestival Ufficio Stampa
Area test
Il villaggio test di Skimofestival sarà il punto di partenza delle experience e il centro dell’evento. Qui gli appassionati potranno testare sul campo le novità dei principali brand di settore, confrontarsi con i professionisti e ricevere supporto diretto dalle aziende presenti. Tra le novità 2026, la possibilità per i brand di vendere i prodotti testati grazie all’iniziativa Test &Buy.
© Skimofestival Ufficio Stampa
Programma e logistica
Il Village di Santa Caterina Valfurva, situato in località La Fonte, ospiterà accoglienza, info point e area relax. Tra le innovazioni logistiche dell’edizione 2026, l’impianto di risalita diretto dal villaggio renderà più rapidi e ripetuti i test, mentre lo Skimo Palace, una tensostruttura riscaldata, offrirà uno spazio dedicato al cambio degli scarponi, al relax e allo scambio tra partecipanti.
© Giacomo Meneghello
Opportunità per le aziende
Skimofestival rappresenta anche una piattaforma strategica per i brand del mondo outdoor. La presenza al festival consente di entrare in contatto con un pubblico altamente qualificato, raccogliere feedback immediati e raccontare il prodotto attraverso test reali sul campo. Le aziende potranno inoltre personalizzare alcune experience, integrando i propri prodotti in attività costruite ad hoc.
© Skimofestival Ufficio Stampa
I numeri confermano il trend positivo di Skimofestival: oltre 500 partecipanti nel 2024 e più di 900 nel 2025, con un alto tasso di adesione alle attività guidate. Un risultato che testimonia l’interesse crescente verso lo scialpinismo e la qualità del format proposto. Skimofestival 2026 si conferma così un appuntamento di riferimento per chi ama vivere la montagna invernale in modo autentico, consapevole e condiviso. L’ingresso al festival è gratuito, previa iscrizione sul sito skimofestival.com.
© Skimofestival Ufficio Stampa