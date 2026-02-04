SCIALPINISMO

Skimofestival Valtellina: torna la festa dello scialpinismo

Il primo festival italiano di scialpinismo è in programma il primo weekend di marzo a Santa Caterina Valfurva  

di Stefano Gatti
04 Feb 2026 - 12:24
© Skimofestival Ufficio Stampa

© Skimofestival Ufficio Stampa

 Da venerdì 6 a domenica 8 marzo Santa Caterina Valfurva ospiterà la terza edizione di Skimofestival, il primo festival italiano interamente dedicato allo scialpinismo. Nato nel 2024 con l’obiettivo di riunire la community dello skialp in un evento esperienziale e accessibile, Skimofestival torna dopo il successo dell’edizione 2025, che ha coinvolto oltre 900 partecipanti, con un format ulteriormente evoluto. Un’occasione per vivere lo scialpinismo a 360 gradi, tra experience guidate su itinerari di diverso livello, test di prodotto direttamente sul campo, momenti di formazione e confronto con professionisti, aziende e Guide Alpine.

© Skimofestival Ufficio Stampa

© Skimofestival Ufficio Stampa

Skimofestival 2026 sarà interamente aperto al pubblico B2C per tre giorni, con la possibilità di partecipare alle attività, testare l’attrezzatura e vivere appieno l’esperienza del festival. Un progetto che, fin dalla prima edizione, ha coinvolto e convinto partecipanti, aziende, media epartner locali, grazie ad un format autentico e profondamente legato al territorio. 

© Skimofestival Ufficio Stampa

© Skimofestival Ufficio Stampa

Le experience

Il cuore di Skimofestival sono le experience di scialpinismo, che si svolgono nello straordinarios cenario di Santa Caterina Valfurva, nel Parco Nazionale dello Stelvio. Le uscite sono condotte dalle Guide Alpine, si sviluppano su itinerari tracciati e sono suddivise per livello principiante, intermedio ed esperto, con diverse proposte in termini di dislivello, impegno e durata. Grande attenzione ai neofiti che potranno apprendere le tecniche dello skialp nella Skimo School First Steps. Gli intermedi potranno affinare assetto e inversioni alla Skimo School Progression o partecipare alle uscite dedicate a loro. Non mancheranno le avventure più sfidanti nella Valle dei Forni per gli scialpinisti esperti. Tutte le attività sono consultabili nel programma online e acquistabili direttamente dal sito ufficiale.

© Skimofestival Ufficio Stampa

© Skimofestival Ufficio Stampa

Formazione e sicurezza

Grande spazio sarà dedicato alla formazione, con l’introduzione delle Safety Academy, momenti di approfondimento su sicurezza in montagna e autosoccorso, pensati sia per chi muove i primi passi nello scialpinismo sia per chi desidera un aggiornamento tecnico. Confermati anche i moduli pratici dedicati all’utilizzo dell’ARTVA e alla gestione del rischio in ambiente innevato.

© Skimofestival Ufficio Stampa

© Skimofestival Ufficio Stampa

Area test

Il villaggio test di Skimofestival sarà il punto di partenza delle experience e il centro dell’evento. Qui gli appassionati potranno testare sul campo le novità dei principali brand di settore, confrontarsi con i professionisti e ricevere supporto diretto dalle aziende presenti. Tra le novità 2026, la possibilità per i brand di vendere i prodotti testati grazie all’iniziativa Test &Buy.

© Skimofestival Ufficio Stampa

© Skimofestival Ufficio Stampa

Programma e logistica

Il Village di Santa Caterina Valfurva, situato in località La Fonte, ospiterà accoglienza, info point e area relax. Tra le innovazioni logistiche dell’edizione 2026, l’impianto di risalita diretto dal villaggio renderà più rapidi e ripetuti i test, mentre lo Skimo Palace, una tensostruttura riscaldata, offrirà uno spazio dedicato al cambio degli scarponi, al relax e allo scambio tra partecipanti.

© Giacomo Meneghello

© Giacomo Meneghello

Opportunità per le aziende

Skimofestival rappresenta anche una piattaforma strategica per i brand del mondo outdoor. La presenza al festival consente di entrare in contatto con un pubblico altamente qualificato, raccogliere feedback immediati e raccontare il prodotto attraverso test reali sul campo. Le aziende potranno inoltre personalizzare alcune experience, integrando i propri prodotti in attività costruite ad hoc.

© Skimofestival Ufficio Stampa

© Skimofestival Ufficio Stampa

I numeri confermano il trend positivo di Skimofestival: oltre 500 partecipanti nel 2024 e più di 900 nel 2025, con un alto tasso di adesione alle attività guidate. Un risultato che testimonia l’interesse crescente verso lo scialpinismo e la qualità del format proposto. Skimofestival 2026 si conferma così un appuntamento di riferimento per chi ama vivere la montagna invernale in modo autentico, consapevole e condiviso. L’ingresso al festival è gratuito, previa iscrizione sul sito skimofestival.com. 

© Skimofestival Ufficio Stampa

© Skimofestival Ufficio Stampa

scialpinismo
festival
festa
valtellina

Ultimi video

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

00:43
DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

01:12
DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

01:34
DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

00:54
DICH NICOL DELAGO POST VITTORIA LIBERA TARVISIO DICH

Nicol Delago: "Non riesco ancora a realizzare"

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

01:08
MCH BRIGNONE CON GOGGIA E VONN OK MCH

Trio di campionesse sugli sci: Brignone si allena con Goggia e Vonn

00:56
DICH DELLA MEA 4/1 DICH

Della Mea: "Felice per come ho sciato e per il risultato"

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

00:29

Brignone torna sugli sci: la rincorsa a Milano-Cortina è partita

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

01:25
DICH PANZERI SU BASSINO DICH

Il dottor Panzeri sull'intervento di Marta Bassino: "Olimpiadi? Molto difficile"

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

I più visti di sci

DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

Paris pronto per i Giochi: 2° nella discesa di Crans. Bene gli altri azzurri, solo Franzoni delude

Goggia seconda nel superG di Crans Montana, beffa Pirovano e Brignone sbaglia. Vince la 21enne svizzera Blanc

DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

Sci, brutta caduta di Marte Monsen nella discesa di Crans-Montana

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:47
Malagò battuto dal cileno Ilic, non entra nel board del Cio
12:35
Allegri, ‘record’ e… rabbia: il tecnico furioso dopo lo 0-3 di Rabiot
12:33
Abodi: "Il petardo ad Audero e l'aggressione al poliziotto immagini dello scadimento umano"
Snoop Dogg tedoforo per un giorno
12:30
Snoop Dogg tedoforo per un giorno
12:24
Skimofestival Valtellina: torna la festa dello scialpinismo