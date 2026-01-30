1 di 5
cdm

Sci, brutta caduta di Marte Monsen nella discesa di Crans-Montana

30 Gen 2026 - 12:57
5 foto

Inizio terribile e gara annullata di Coppa del Mondo di discesa femminile sulle nevi di Crans Montana. Nella prima mezzora scendono e terminano la prova solo in tre su sei (la statunitense Jaqueline Wiles, la svizzera Corinne Suter e la francese Romane Miradoli). La numero 1 di pettorale, l'austriaca Nina Ortlieb, la numero 3, la norvegese Marte Monsen, e la numero 6, la 41enne americana Lindsey Vonn (leader stagionale proprio della classifica di discesa), cadono in maniera rovinosa, con quest'ultima che sembra aver accusato conseguenze, toccandosi più volte il ginocchio sinistro (anche se la protesi lo ha al destro) davanti ai soccorritori arrivati per liberarla dalle reti di protezione. Dopo la sua caduta e la successiva discesa di un apripista dopo la terza interruzione, il direttore di gara Peter Gerdol sceglie la soluzione più saggia.

sci
crans-montana
cadute

