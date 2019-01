Finalmente Goggia: rieccola sugli sci, ma serve cautela

09/01/2019

Sofia Goggia riassapora la neve, ma per gli allenamenti veri e propri deve attendere ancora qualche giorno dopo l'infortunio dello scorso ottobre che l'ha tenuta bloccata sinora. Da giovedì a domenica la medaglia d'oro olimpica in discesa sarà in Trentino, sulle piste dell'Alpe Lusia. Lo hanno fatto saper gli organizzatori della val di Fassa dicendo che Sofia si unirà alle ragazze della squadra azzurra di coppa Europa. In realtà sembra che non si tratti ancora di un allenamento vero e proprio, quanto piuttosto di una ripresa di confidenza con gli sci. I postumi della frattura del malleolo del piede destro, con conseguente intervento chirurgico nello scorso ottobre, si sono probabilmente fatti sentire più a lungo del previsto. Il problema principale è il dolore che sente indossando lo scarpone.



È quindi difficile che Goggia possa rientrare in Coppa del mondo per la gare di Cortina d'Ampezzo, una discesa ed un Super G, del 19 e 20 gennaio. L'obiettivo resta comunque quello di partecipare ai Mondiali svedesi di Aare, in programma dal 5 al 17 febbraio. Se prima di allora ci sarà per Sofia anche una puntata in coppa del mondo, allora l'appuntamento potrebbe essere a Garmisch-Partenkirchen, dove il 26 e 27 gennaio si disputeranno ancora una discesa ed un Super G.