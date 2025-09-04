Brignone, il recupero procede: corsa sul tapis-roulant e sorrisi al J-Medical

La fase di riabilitazione è ancora lunga, ma a cinque mesi esatti dal gravissimo infortunio riportato sulle nevi della Val di Fassa ai campionati italiani (frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore), Federica Brignone vede le prime luci in fondo al tunnel. Sul profilo Instagram della campionessa italiana è apparso un video che la ritrae sorridente durante una corsa su uno speciale tapis-roulant al J-Medical di Torino, la struttura scelta dalla sciatrice per la fase riabilitativa.