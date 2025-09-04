Logo SportMediaset
Sci
SCI

Brignone, il recupero procede: corsa sul tapis-roulant e sorrisi al J-Medical

A cinque mesi dal grave infortunio, la campionessa azzurra prosegue il piano di riabilitazione

04 Set 2025 - 14:48
© instagram

© instagram

La fase di riabilitazione è ancora lunga, ma a cinque mesi esatti dal gravissimo infortunio riportato sulle nevi della Val di Fassa ai campionati italiani (frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore), Federica Brignone vede le prime luci in fondo al tunnel. Sul profilo Instagram della campionessa italiana è apparso un video che la ritrae sorridente durante una corsa su uno speciale tapis-roulant al J-Medical di Torino, la struttura scelta dalla sciatrice per la fase riabilitativa.

Brignone: "Recupero? Finché non metterò gli sci non avrò risposte definitive"

Nel post a corredo del video la scritta 'Wait, what?' con tante faccine sorridenti. La corsa di Federica Brignone all'inseguimento di Milano-Cortina sembra dunque procedere con ottimismo.

Dalla discesa allo slalom: gli appuntamenti dello sci alpino a Milano-Cortina 2026

brignone
tapis roulant
recupero

