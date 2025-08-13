Dalla discesa libera maschile allo slalom femminile: ecco tutti gli appuntamenti dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026

Il programma:

Sabato 7 febbraio - Discesa maschile Bormio – ore 11.30

Domenica 8 febbraio - Discesa femminile Cortina – ore 11.30

Lunedì 9 febbraio - Combinata maschile Bormio – ore 10.30 (DH) e 14.00 (SL)

Martedì 10 febbraio - Combinata femminile Cortina – ore 10.30 (DH) e 14.00 (SL)

Mercoledì 11 febbraio - Supergigante maschile Bormio – ore 11.30

Giovedì 12 febbraio - Supergigante femminile Cortina – ore 11.30

Sabato 14 febbraio - Gigante maschile Bormio – ore 10.00 e 13.30

Domenica 15 febbraio - Gigante femminile Cortina – ore 10.00 e 13.30

Lunedì 16 febbraio - Slalom maschile Bormio – ore 10.00 e 12.00

Mercoledì 18 febbraio - Slalom femminile Cortina – ore 10.00 e 13.30