Milano-Cortina, De Sanctis: "Preoccupazione ma fiducia per strutture non consegnate"

11 Dic 2025 - 21:31

"C'è un po' di preoccupazione ma sono certo che risolveremo ogni problema. La struttura di Livigno preoccupa, la polemica sul palazzetto di Santa Giulia parrebbe rientrata. C'è qualche imprevisto economico-finanziario che potrebbe intervenire". Il presidente del Cip, Marco Giunio De Sanctis, fa il punto dei lavori per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, durante la presentazione del palinsesto Rai per la Paralimpiadi, senza nascondere un po' di preoccupazione per le strutture non ancora consegnate ma mostrando "fiducia e ottimismo", nonostante "i tempi di consegna a ridosso con l'inizio dei Giochi". 

