Milano-Cortina, De Sanctis: "Preoccupazione ma fiducia per strutture non consegnate"

"C'è un po' di preoccupazione ma sono certo che risolveremo ogni problema. La struttura di Livigno preoccupa, la polemica sul palazzetto di Santa Giulia parrebbe rientrata. C'è qualche imprevisto economico-finanziario che potrebbe intervenire". Il presidente del Cip, Marco Giunio De Sanctis, fa il punto dei lavori per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, durante la presentazione del palinsesto Rai per la Paralimpiadi, senza nascondere un po' di preoccupazione per le strutture non ancora consegnate ma mostrando "fiducia e ottimismo", nonostante "i tempi di consegna a ridosso con l'inizio dei Giochi".