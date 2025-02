Brignone guarda con fiducia ai Mondiali: "Da Goggia ho imparato a gestire i momenti più difficili con carattere"

Se a far maggiormente paura a Brignone è paradossalmente lo slalom speciale dove la portacolori dei Carabinieri non si sente "a proprio agio" e ha timore "di sbagliare per i pochi spazi d'azione", ciò che l'azzurra vuol tutelare è la propria vita privata e il rapporto con il compagno, anch'egli presente in Coppa del Mondo in qualità di skiman: "Non amo parlarne soprattutto per lui: non ha voglia di stare sotto i riflettori. Si chiama Davide, un nome ricorrente nella mia vita. Anche lui lavora nell'ambiente dello sci, sa che cosa faccio e quali sono i sacrifici. Non è facile stare insieme a una con una vita come la mia, lui mi capisce e mi sostiene - sottolinea Brignone - Metter su famiglia? Sì, non ora. Vorrei avere dei bambini e dedicare loro le attenzioni che i miei hanno dedicato a me e a mio fratello Davide. Trasmettergli energia e passione per la vita".