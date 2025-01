Doppietta italiana nella discesa di Garmisch-Partenkirchen: Brignone anticipa Goggia di un solo centesimo

Un distacco che lascia l'amaro in bocca a Goggia che ha faticato soprattutto nell'abbrivio iniziale nonostante un'uscita poderosa dal cancelletto. Un ritardo che sicuramente le è costato caro e che l'ha costretta a prendersi i consueti rischi nei punti più tecnici dove ha tracciato linee particolarmente tese. Tutto ciò non è bastato per cancellare il tabù legato alla Kandahar 1 dove Goggia non è mai riuscita a conquistare un successo.