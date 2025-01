Brignone e Goggia festeggiano il trionfo di Garmisch-Partenkirchen: "Stiamo vivendo il momento più bello della carriera"

Umore diverso per Goggia che ha dovuto far i conti con l'ennesimo infortunio della carriera, una slogatura alla spalla che fortunatamente è rientrata direttamente senza alcun intervento sanitario: "Non so perché, ma in inverno, quando perdo massa muscolare, mi capita che la spalla esca dalla sua posizione a causa di un legamento lesionato anni fa - ha confessato la bergamasca -. Tutto ciò mi è successo all'altezza dell'Inferno non riuscendo così a mettermi bene in posizione tanto che all'arrivo non riuscivo nemmeno ad alzare il braccio. Non ho fatto una discesa perfetta, la parte tecnica l'ho sciata bene e quindi va bene così".