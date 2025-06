Brignone cammina sul tapis roulant e lancia segnali per Milano-Cortina 2026

Considerato che non dovrà sottoporsi a ulteriori operazioni per sistemare la lesione al legamento del ginocchio sinistro, l'azzurra punterà ora a tornare a camminare regolarmente senza dover usufruire dell'appoggio delle stampelle per poi pensare di mettere nel mirino i Giochi in programma il prossimo febbraio sulle Alpi tricolori.