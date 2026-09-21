Paolo Rossi, il numero 20 della "maglia mundial" per celebrare i 70 anni

Il 23 settembre 2026 Paolo Rossi avrebbe compiuto 70 anni. Per ricordare il campione del mondo scomparso il 9 dicembre 2020, la famiglia ha deciso che tutte le iniziative a lui dedicate nel corso del 2027 porteranno il segno dei suoi 70 anni, attraverso un'identità celebrativa che accompagnerà mostre, eventi, progetti della Paolo Rossi foundation, il memorial Paolo Rossi e le iniziative che nasceranno in Italia e all'estero. Il simbolo scelto unirà il numero 70, la maglia azzurra numero 20, il tricolore e una frase che vuole raccontare in poche parole ciò che Paolo rappresenta: "1956-2026. An Italian story, a world legend". Per la famiglia "il tempo, anziché allontanarne il ricordo, sembra averne reso ancora più evidente la dimensione". "Per l'Italia - sottolinea - resterà per sempre Pablito, l'uomo che nell'estate del 1982 fece sognare un Paese intero e lo accompagnò fino alla conquista della Coppa del Mondo. Per il mondo è diventato uno dei simboli universali del calcio italiano, Pallone d'Oro e campione del mondo, protagonista di una storia sportiva capace di attraversare generazioni e confini. Ma Paolo Rossi non è stato soltanto il campione. È stato l'uomo dietro il numero 20, il ragazzo partito da Prato che ha conosciuto le difficoltà, ha saputo rialzarsi e ha raggiunto il punto più alto senza perdere la semplicità. È forse proprio questa la ragione per cui, ancora oggi, arrivano testimonianze, fotografie e ricordi da ogni parte del mondo".