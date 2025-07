Serie B, il Pescara saluta Bentivegna: va alla Casertana

Nuova cessione in casa Pescara. Lo ha comunicato il club biancazzurro in una nota ufficiale: "Il Delfino Pescara 1936 comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Accursio Bentivegna alla Casertana FC - si legge -. Il Club ringrazia Accursio per l’impegno profuso e per il contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi sportivi nella stagione appena conclusa. A lui vanno i migliori auguri per questa nuova avventura alla Casertana FC, dove ha firmato un contratto triennale".