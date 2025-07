Tanara e Guerini campioni italiani Ultra Skymarathon FISky 2025 in Val di Scalve

Tra le donne vittoria scratch per Melissa Paganelli (Elle Erre ASD) in sette ore, nove minuti e 48 secondi (quattordicesima di una classifica assoluta da 107 effettivi) ma titolo tricolore a Silvia Guerini (Team Gaaren#BEaHERO) che se lo aggiudica con il tempo di otto ore, cinque minuti e 44 secondi, tagliando il traguardo in seconda posizione a poco meno di un'ora (55 minuti e altrettanti secondi) da Paganelli. Terzo posto finale per Milena Pasin di US Aldo Moro ASD con un ritardo di un'ora, 20 minuti e 45 secondi.