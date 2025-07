Monte Rosa Walserwaeg by UTMB: evento planetario sulle montagne della Valle d'Aosta

Monte Rosa Walserwaeg by UMTB ha rappresentato il terzo dei quattro "passaggi in Italia" del calendario 2025 delle UTMB World Series dopo Chianti Ultra Trail by UTMB dello scorso mese di marzo e la recente LUT Lavaredo Ultra Trail by UTMB di Cortina d'Ampezzo di inizio estate. All'appello manca solo la new entry (come MRWW d'altra parte) Puglia by UTMB del primo weekend di novembre, nella seconda metà di un calendario UTMB World Series nel quale a gare da spartiacque (e da finale) è il gioiello della corona della franchigia transalpina, vale a dire HOKA Ultra Trail du Mont-Blanc di Chamonix, le cui gare sono in programma l'ultima settimana del mese di agosto.