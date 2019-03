Winter Trail 2019, Sortini e Cagnati vincono a Santa Caterina sui sentieri del "Dega"

26/02/2019 di STEFANO GATTI

Match di andata e match di ritorno. Se preferite, botta e risposta. Breve ma intenso. Comunque sia, Nortec-CSEN Winter Trail 2019, il campionato nazionale di corsa in montagna su neve e ghiaccio. Da Santa Caterina Valfurva a Tarvisio con un imperativo in testa: vietato sbagliare! Perché una sola battuta a vuoto taglia inevitabilmente fuori dalla lotta per il titolo. Non se lo sono fatto ripetere Elisa Sortini e Luca Cagnati (due top runner anche quando i sentieri sono “green”), vincitori sulla distanza degli undici chilometri per 650 metri di dislivello positivo del Santa Caterina Winter Trail.



Per l’azzurra di corsa in montagna (reduce da un ottimo 2018 coronato dalla vittoria al Trofeo Vanoni di Morbegno) un successo senza discussioni, con quasi tre minuti e mezzo di vantaggio nei confronti di Elisa Desco e podio completato dalla polivalente Sarah Palfrader. Insomma, un podio tutto valtellinese, anzi interamente targato Atletica Alta Valtellina. E proprio come la compagna Desco, anche Marco De Gasperi ha messo a segno la seconda piazza finale. Il mitico “Dega”, ideatore della gara di Santa Caterina (giunta alla sua quinta edizione) ha contenuto entro il minuto il distacco dal bellunese Cagnati (Atletica Valli Bergamasche), precedendo a sua volta di una quarantina di secondi il promettente “falco” di Lecco Luca Del Pero che ha completato il podio.



Messa alle spalle la tappa di Santa Caterina, andata in scena su un percorso che si snodava nel Parco Nazionale dello Stelvio e comprendeva strade perfettamente innevate lungo le piste da sci di fondo e tratti single track molto più tecnici, l’azione si sposta ora sulle Alpi Orientali per la finalissima del Nortec-CSEN 2019 che, assegnando un punteggio maggiorato del venti per cento, regala qualche possibilità di rimonta in più a chi non è stato … perfetto a Santa Caterina.



Oltre al punteggio, ad aumentare saranno anche distanza e dislivello, visto che il percorso del Tarvisio Winter Trail (in programma sabato 9 marzo) propone ottocento metri di dislivello distribuiti lungo un tracciato che sfiora i quindici chilometri, disegnato nella conca del Laqo Superiore di Fusine, al cospetto del Monte Mangart. Lo affronteranno in quattrocentocinquanta, che si sono assicurati per tempo il loro pettorale: la corsa alle iscrizioni infatti ha fatto registrare il “sold out” con cinque settimane di anticipo sul via!