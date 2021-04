Wings for Life World Run 2021: il 9 maggio torna la corsa di beneficenza global

RUNNING

Tutto il mondo partirà alla stessa ora, l'obiettivo è farsi superare dalla catcher car virtuale il più tardi possibile. Incasso alla ricerca sul midollo spinale

È tutto pronto per l'edizione 2021 della Wings for Life World Run, la corsa che ha inventato un nuovo modo di gareggiare. Il 9 maggio tutti i runner iscritti nel mondo partiranno alla stessa ora (le 13 in Italia), inseguiti da una catcher car virtuale da osservare sul proprio smartphone, previo download dell'app: l'obiettivo è farsi superare il più tardi possibile. Che sia una corsa contro se stessi o in uno dei flaghsip event sparsi nel mondo, la finalità benefica è la stessa: il 100% delle quote d'iscrizione infatti andrà alla ricerca sulle lesioni al midollo spinale (lo slogan della Wings for Life è "Corri per chi non può"). ufficio-stampa

Alla Wings for Life World Run, tutti i partecipanti iniziano contemporaneamente, in tutto il mondo. Non importa se sei un atleta professionista, un corridore amatoriale o un principiante assoluto. Non c'è un traguardo. Invece, 30 minuti dopo la partenza una Catcher Car inizia il suo inseguimento, sorpassando i corridori e i partecipanti su sedia a rotelle uno dopo l'altro. La cosa più importante: il 100% di tutte le quote di iscrizione e delle donazioni va direttamente alla ricerca sul midollo spinale e aiuterà a curare le lesioni del midollo spinale.

In sette anni la Wings for Life ha raccolto e devoluto oltre 24 milioni di euro alla ricerca sul midollo spinale per trovare una cura alle lesioni spinali.Tutte le informazioni qui