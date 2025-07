Atalanta, "no" a 53 milioni per Retegui: l'Al-Qadsiah pronto a rilanciare

C'è chi dice no, almeno per il momento. Il grande rifiuto all'Arabia Saudita e ai petrodollari degli sceicchi arriva dall'Atalanta, che avrebbe rispedito al mittente (in questo caso l'Al Qadsiah) addirittura 53 milioni di euro per Retegui. Un'offerta che, in teoria, non si può rifiutare, ma la Dea ne vuole almeno 60 e poco importa se il club arabo avrebbe già trovato un accordo con il giocatore per 20 milioni a stagione d'ingaggio.