Vittoria a sorpresa ad Abu Dhabi: Kipyego  parte come pacer ma poi batte tutti

MARATONA ABU DHABI

Reuben Kipyego e Vivian Kiplagat sono i vincitori della seconda edizione di ADNOC Abu Dhabi Marathon, una prova che tenendo conto anche degli eventi collaterali - 10 km, 5 km e 2.5 km - ha visto la partecipazione di bene 16.500 runner che hanno corso attraverso i punti più suggestivi della capitale, tra i quali l’Emirates Heritage Village e Qasr Al Hosn. Ma, al di là dei numeri e dello spettacolo scenico, c'è da segnalare la prestazione del kenyano Kipyego che partito come pacer ha finito con il mettersi tutti alle spalle, chiudendo la prova con un ottimo crono: 2:04:40, migliorando di 38 secondi il proprio personal best registrato all’inizio dell’anno alla maratona di Buenos Aires. Alle sue spalle il connazionale Joel Kimurer e l'etiope Fikadu Teferi Girma.





Tra le donne, come detto, successo per la kenyana Vivian Kiplagat, già vincitrice lo scorso aprile a Milano: per lei vittoria in 2:21:11, stabilendo l’ennesimo record personale e abbassando di oltre un minuto lo straordinario personal best registrato proprio durante la Generali Milano Marathon.

Secondo posto per l’etiope Wude Yimer Ayalew e terzo per Yeshi Chekole Kalaya. Infine, gli e etiopi Teresa Nyakola Gela e Sintayehu Tilahun Getahun hanno vinto le prove sui 10 km rispettivamente in 28:05 e 32:47.