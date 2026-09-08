James Rodriguez all'Avellino, la trattativa è decollata: Nesta aspetta il colombiano

El 'Bandido' è svincolato, per lui pronto un contratto da 1,5 milioni

08 Set 2026 - 14:47
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Il calciomercato regala una notizia a dir poco clamorosa che arriva direttamente dalla Spagna: l'Avellino è in trattativa avanzata per portare in Campania James Rodríguez.

A lanciare la bomba di mercato è stato il quotidiano Marca (con le rivelazioni di Matteo Moretto), secondo cui il trequartista colombiano, attualmente svincolato, sarebbe a un passo dal club biancoverde. Un’operazione di prestigio internazionale che, se dovesse concretizzarsi, avrebbe dell'incredibile per il campionato di Serie B.

Il tecnico degli irpini, Alessandro Nesta, avrebbe già avuto dei contatti diretti con il giocatore per illustrargli il progetto e convincerlo ad accettare la destinazione. La trattativa sarebbe così avanzata che l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Per James, che vuole giocare per mettersi in forma per la Copa America, è pronto un contratto da 1,5 milioni, l'apertura c'è stata e le parti stanno trattando. 

Dalle voci sul Napoli al sogno al Partenio

 L'eventuale sbarco del 'Bandido' in terra irpina rappresenterebbe una suggestiva parabola di mercato. In passato, infatti, il nome dell'ex Real Madrid e Bayern Monaco era stato a lungo accostato al Napoli (durante la gestione di Carlo Ancelotti) e alla Lazio, senza però mai trovare il definitivo via libera per lo sbarco in Italia.

Adesso, a distanza di anni da quelle trattative sfumate, la classe e il talento cristallino del classe 1991 potrebbero finalmente sbarcare in Serie B, accendendo l'entusiasmo dei tifosi dell'Avellino e di tutto il calcio campano.

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