James Rodriguez all'Avellino, la trattativa è decollata: Nesta aspetta il colombiano

Il tecnico degli irpini, Alessandro Nesta, avrebbe già avuto dei contatti diretti con il giocatore per illustrargli il progetto e convincerlo ad accettare la destinazione. La trattativa sarebbe così avanzata che l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Per James, che vuole giocare per mettersi in forma per la Copa America, è pronto un contratto da 1,5 milioni, l'apertura c'è stata e le parti stanno trattando.