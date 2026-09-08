Lazio, Diogo Leite si presenta: "Per essere qui ho rifiutato altre squadre"

08 Set 2026 - 15:56
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"Oggi è un giorno speciale per me. Volevo venire alla Lazio, un grande club con tanta storia e sono felice di indossare questa maglia. Ho già guardato tante volte la Serie A, mi aspetto di imparare molto, è un campionato molto tattico, con grande competitività". Sono queste le prime parole di Diogo Leite, nuovo difensore della Lazio, ai canali ufficiali del club. "Già da marzo sapevo dell'interesse della Lazio, ho rifiutato altri club perché volevo venire qui. Naturalmente ho parlato con Doekhi, è stato impostante per la mia scelta", aggiunge il difensore. Che poi fissa l'obiettivo personale sottolineando la voglia di "arrivare alla mia migliore condizione. Credo che questo club sia perfetto per me e questo campionato sia giusto per le mie caratteristiche. Voglio aiutare la squadra, giocare il più possibile e contribuire al raggiungimento degli obiettivi".

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