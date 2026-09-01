Val Taleggio Trail: Mattia Gianola e Arianna Tagliaferri mettono la quarta
Nella prova d'ingresso dell'evento griffato Fly-Up Sport la spuntano Giovanni Malugani e Claudia Locatellidi Stefano Gatti
© Diego De Giorgi
Oltre il confine: sono stati i lecchesi Mattia Gianola e Arianna Tagliaferri a firmare la prova clou della quarta edizione di Val Taleggio Trail, appuntamento di fine agosto che ha per campo base il comune orobico di Vedeseta, comune montano in provincia di Bergamo (al confine con quella di Lecco appunto) della Val Taleggio, ramo laterale della Val Brembana. Più di trecento i trailrunners in gara sulle due distanze competitive e più di duecento tra camminatori e bambini, che si sono divisi tra la manifestazione non competitiva e il mini trail. A curare l'organizzazione dell'evento sono stati Fly-Up Sport di Mario Poletti e Vedeseta Sport sui tracciati curati dai volontari del Gruppo Sentieri Valtaleggio. Una festa per i residenti, per i turisti ancora in villeggiatura nell'ultimo fine settimana del mese di agosto e per gli oltre duecento volontari che si sono messi a disposizione perché la Val Taleggio potesse una volta di più celebrare non solo la corsa in montagna, e questo territorio, ma anche il ricordo di Dario "Darietto”Busi “, Davide Arrigoni e Alessandro Arrigoni che hanno saputo lasciare il segno nel tessuto della comunità locale. Decima delle dodici tappe del calendario 2026 di Fly-Up Sport, oltre che una festa Val Taleggio Trail è stato anche un'occasione per fare del bene attraverso lo sport. Anche quest'anno infatti l'evento ha portato avanti il percorso di solidarietà già intrapreso lo scorso anno, donando parte del ricavato alla Società Cooperativa Sociale Onlus Le Grigne.
© Cristian Riva
Ad imporsi in campo maschile nella prova clou sulla distanza da 26 chilometri e 1400 metri D+ è stato il lecchese Mattia Gianola (Lab4You/Team Scott), che ha tagliato il traguardo per primo con il tempo due ore, 16 minuti e 10 secondi, abbassando di un paio di minuti il record fissato nel 2025 dal suo compagno di team Mattia Tanara. Secondo e terzo gradino del podio per due aquile Pegarun: Luca Arrigoni ha chiuso la sua prova con un ritardo di quattro minuti e 11 secondi, da parte sua Paolo Poli ha accusato un passivo di dieci minuti e un secondo. Si è invece fermato ai piedi del podio Stefano Rota che ha portato a tre la quota-Pegarun in una top five sigillata da Emanuele Sacchi (Sky Lario Runners ASD)
© Cristian Riva
Arianna Tagliaferri è salita sul gradino più alto del podio di gara-donne. Con una prova autoritaria, la portacolori di AS Premana ha fermato il crono sul tempo di due ore, 54 minuti e 31 secondi, scalando fino alla diciassettesima casella una classifica-finisher da 208 effettivi, quaranta dei quali donne. Tagliaferri ha staccato di cinque minuti e 37 secondi Martina Pozzi (ventiduesima) del GS Mario Corti 1959, formazione che si è assicurata anche il gradino più basso del podio grazie a Sara Ratti, che ha chiuso la sua prova a poco più di una manciata di secondi (sette) dalla sua compagno da squadra e ventiquattresima della classifica intergenere. Giù dal podio Francesca Crippa (ASD Falchi Lecco), ultima casella della top five per Lidia Arcangeli di Elle Erre ASD.
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Nella distanza breve da dieci chilometri e 500 metri D+ (new entry della locandina 2026 di Val Taleggio Trail) Giovanni Malugani del Centro Atleti Lizzoli ha prevalso sulla concorrenza maschile con il tempo di 49 minuti e 54 secondi. Alle spalle del vincitore due atleti del GS Orobie: Simone Oprandi con un ritardo di due minuti e 39 secondi e Ivan Gervasoni a quattro minuti e 39 secondi. Top five per Andrea Colombo (Team Pasturo ASD) e per Mauro Belotti che ha portato a tre il numero degli atleti del GS Orobie nei primi cinque.
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Tra le donne successo per Claudia Locatelli di Atletica Valle Brembana in un'ora, un minuto e 18 secondi. Tredicesima di una classifica assoluta da 111 elementi (33 le donne), la vincitrice ha prevalso per soli 26 secondi su Laura Basile di ASD Falchi Lecco (quindicesima M/F) e con un più rassicurante margine di cinque minuti e 23 secondi su Angela Serena (Sicurlive), ventiduesima della classifica generale. Cristina Sonzogni (Elle Erre ASD) e Karin Benintendi dell'Atletica Valle Brambana hanno completatao in quest'ordine la tip five.
© Marco Pendezza