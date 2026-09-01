Val Taleggio Trail: Mattia Gianola e Arianna Tagliaferri mettono la quarta

Oltre il confine: sono stati i lecchesi Mattia Gianola e Arianna Tagliaferri a firmare la prova clou della quarta edizione di Val Taleggio Trail, appuntamento di fine agosto che ha per campo base il comune orobico di Vedeseta, comune montano in provincia di Bergamo (al confine con quella di Lecco appunto) della Val Taleggio, ramo laterale della Val Brembana. Più di trecento i trailrunners in gara sulle due distanze competitive e più di duecento tra camminatori e bambini, che si sono divisi tra la manifestazione non competitiva e il mini trail. A curare l'organizzazione dell'evento sono stati Fly-Up Sport di Mario Poletti e Vedeseta Sport sui tracciati curati dai volontari del Gruppo Sentieri Valtaleggio. Una festa per i residenti, per i turisti ancora in villeggiatura nell'ultimo fine settimana del mese di agosto e per gli oltre duecento volontari che si sono messi a disposizione perché la Val Taleggio potesse una volta di più celebrare non solo la corsa in montagna, e questo territorio, ma anche il ricordo di Dario "Darietto”Busi “, Davide Arrigoni e Alessandro Arrigoni che hanno saputo lasciare il segno nel tessuto della comunità locale. Decima delle dodici tappe del calendario 2026 di Fly-Up Sport, oltre che una festa Val Taleggio Trail è stato anche un'occasione per fare del bene attraverso lo sport. Anche quest'anno infatti l'evento ha portato avanti il percorso di solidarietà già intrapreso lo scorso anno, donando parte del ricavato alla Società Cooperativa Sociale Onlus Le Grigne.