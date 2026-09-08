Si ritira Adel Taarabt: l'ex Milan comunica sui social l'addio al calcio giocato

Come non ricordarsi il coast to coast di Adel Taarabt a Napoli con la maglia del Milan. Ecco, quello stesso giocatore oggi appende gli scarpini al chiodo. Il fantasista marocchino lascia il calcio giocato a 37 anni. L'ultima esperienza agli emiratini dello Sharjah. L'ex giocatore di Milan e Genoa ha affidato ai social il proprio commiato al pallone: "Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato: è giunto il momento di chiudere questo capitolo. Il calcio è stato una parte così importante della mia vita per tanti anni. Mi ha regalato ricordi meravigliosi, mi ha permesso di incontrare persone incredibili e di vivere momenti che non dimenticherò mai. Voglio solo dire grazie a ogni squadra per cui ho giocato, a ogni allenatore, a ogni compagno di squadra, a ogni membro dello staff e, naturalmente, a ogni tifoso che mi ha dimostrato affetto lungo questo percorso. A tutte le squadre che ho avuto l’onore di rappresentare, dal Lens allo Sharjah, grazie per aver fatto parte della mia storia"