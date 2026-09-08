Champions, Luis Enrique: "Psg in crisi? Non sono preoccupato, ma dobbiamo migliorare"

08 Set 2026 - 15:54
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"Se guardiamo solo ai risultati, è un inizio di stagione disastroso. Ma da allenatore sai come valutare e giudicare tutto ciò che accade in campo. Ci sono cose da migliorare, ma penso che meritiamo più punti. Non sono preoccupato. Vedremo alla fine della stagione cosa ci meritiamo. Sono tranquillo, ma dobbiamo migliorare". Lo ha detto Luis Enrique, allenatore del Psg campione d'Europa, alla vigilia dell'esordio in Champions League contro lo Slovan Bratislava al Parco dei Principi. Il PSG non è nella sua forma migliore, avendo conquistato solo due punti in tre partite di Ligue 1 e subito già sei gol. "Tutti sono entusiasti e motivati a giocare contro di noi. Dobbiamo accettarlo e uscire dalla nostra zona di comfort. Sono pronto a dimostrare che bisogna reinventarsi ogni giorno", ha dichiarato ancora.

Il Psg ha vinto le ultime due edizioni del torneo, solo Real Madrid (1956-60, 2016-18), Ajax (1971-73) e Bayern Monaco (1974-76) ne hanno vinto tre consecutive. "Metto pressione alla squadra in continuazione", ha aggiunto Luis Enrique. "Mi piacerebbe che finissimo tra le prime otto squadre ed evitassimo i playoff, ma con un sorteggio così difficile è inevitabile perdere punti. Sarà come negli ultimi due anni: qualificarsi sarà difficile", ha aggiunto con riferimento alle sfide che vedrà i francesi opposti a Manchester City, Barcellona e Aston Villa.

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