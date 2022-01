Vertical, Winter e Summer Trail: la Valchiavenna si fa in tre per la corsa sui sentieri    

TRAILRUNNING

Stefano Gatti

Dalla potenza pura delle brucianti prove "only-up" alle doti di resistenza richieste dalle medie distanze del trailrunning, declinato nella sua versione invernale ed in quella estiva. È l’ampio (viene da dire: completo) caleidoscopio di opportunità offroad proposte da Madesimo e dalla Valchiavenna agli appassionati della corsa in natura. Tre prove ed una sorta di minicircuito all’interno del quale scegliere quella per tipologia più adatta alle proprie caratteristiche ed alle proprie ambizioni. Sempre che… una non tiri l’altra. Ed allora, perché non provare a… collezionarle tutte quante?

Due fine settimana di gara e tre prove appunto: si parte con Madesimo Winter Trail, in programma domenica 27 marzo, alle prime battute della primavera. Poi tre mesi per affinare la preparazione in vista dell’inizio dell’estate: Madesimo Vertical e Madesimo Summer Trail sono infatti in calendario rispettivamente sabato 25 e domenica 26 giugno. Separate tra di loro di poche ore ma (se appunto la preparazione sarà stata adeguata) da affrontare un dopo l’altra. Una “doppietta” sll’insegna dell’autostima, sull’esempio di quanto accade giù in altri aventi di trailrunning: l’esempio che viene subito in mente è quello dell’evento Limonextreme di Limone sul Garda. Ma restiamo nella sezione più occidentale della Valtellina per entrare nel dettaglio del “sistema” Madesimo.

MADESIMO WINTER TRAIL

La prova si svolge lungo il tracciato innevato da nove chilometri di sviluppo e circa 300 metri di dislivello positivo, tocca il centro della località turistica valtellinese per poi risalire senza difficoltà la dorsale degli Andossi. Il percorso, con partenza e arrivo dalla zona dell’Arlecchino, regalerà suggestivi panorami della vallata e scorci mozzafiato sulle cime circostanti: i Pizzi Tambò, Ferrè, Piani e Quadro. Nel tratto conclusivo la sfida porterà nel fondovalle ai piedi del pizzo Spadolazzo, correndo nella conca boschiva che accoglie il paese e godendo di una visuale magnifica sulle piste da sci, compreso l’altopiano di Motta.

MADESIMO VERTICAL

Il fine settimana a doppia… gradazione trail avrà come detto inizio sabato 25 giugno con il Madesimo Vertical-Memorial Silvio Gianera: 500 metri di dislivello positivo concentrati in tre soli chilometri di sviluppo lineare: una prova esplosiva e muscolare che farà battere forte il cuore dei trailrunners. Dalla partenza sul fondovalle in località Macolini (a 1692 metri di quota), il percorso segue il sentiero N6 per tagliare la finish line ai 2196 metri del Rifugio Bertacchi, in prossimità del Lago Emet.

MADESIMO SUMMER TRAIL

Aperto dalla prova only-up, il programma culmina nel trail “summer version”, proposto su due distanze: quella sulla distanza della mezza maratona (890 metri D+) e quella più breve ma ugualmente intensa (a conti fatti, anche di più!) da nove chilometri e 450 metri di dislivello positivo. Per entrambe la start line si trova nel centro di Madesimo. La gara Short permetterà di salire sugli Andossi, attraversando l’altopiano omonimo, passando accanto alla suggestiva Chiesetta di San Rocco, fino a 1930 metri di quota. Il rientro in paese avverrà lungo il Giardino Alpino Valcava.

Abbandonato dpo i primi cinque chilometri in comune il percorso della gara Short, il percorso della 21K - prova qualificante a UTMB® World Series categoria 20KM e valida un punto ITRA (International Trail Running Association - proseguirà sull’intero perimetro della diga del lago Montespluga, correndo sul suo muraglione, aperto eccezionalmente per l’occasione solo ai partecipanti. Al ritorno gli atleti costeggeranno il lago Andossi (o delle Anatre), toccando il GPM della gara a 2060 metri di quota, ritrovando il tracciato della gara breve per la “planata” finale su Madesimo.

Terra di confine (Open Range, per dirla con… Hollywood) e di collegamento tra Italia e Svizzera, Alta Lombardia cantone dei Grigioni attraverso i 2200 metri del Passo Spluga, la Valchiavenna si prepara insomma ad una stagione sportiva all’insegna del trailrunning a cura del Consorzio Turistico di Madesimo e di SSD Andromeda Sport, con un trittico di gare che assume i contorni di un vero e proprio circuito dedicato agli appassionati dell’offroad. Le gare in programma arricchiscono e completano il fitto calendario di eventi e attività della Valle Spluga. Meta ideale per la pratica - nella stagione invernale - di sci lungo 40 chilometri di piste, snowboard, snowkite, ciaspole, motoslitte e fatbike. Che lascino il posto, in estate, a mpountaim bike, arrampicata, trekking ed appunto - a fare da cerniera, la corsa sui sentieri… lungo tutto l’arco dei dodici mesi. Una palestra a cielo aperto, un angolo di paradiso da esplorare con un patrimonio di musei e palazzi storici, artigianato, delizie enogastronomiche e molto altro.

“Madesimo anche quest’anno continua a essere il palcoscenico perfetto di importanti gare sportive e ciò non può che renderci orgogliosi - afferma Francesca Cervieri, direttore del Consorzio Turistico di Madesimo - Il nostro territorio e le cime che ci circondano sono un ottimo campo di allenamento per i runners d’alta quota che desiderano sfidare dislivelli impegnativi. Con questo calendario di eventi proseguiremo il posizionamento di Madesimo come una delle località alpine ideali per praticare sport, in particolare trail running, in montagna, circondati solamente dal fascino delle Alpi”.