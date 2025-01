Vertical Valmalenco: Baldini e Ghirardi sugli sci, Sala e Collinge con i ramponcini

Terzo gradino del podio maschile per l’ultrarunner di Scanzorosciate (BG) Luca Carrara, seguito al traguardo da Gabriele Prandi. Tra le donne, secondo posizione per la esperta local Raffaella Rossi a sei minuti e 38 secondi dalla “bionica” Emmie Collinge e come lei nella top ten assoluta (ottava). Podio femminile da applausi sinceri per la polivalente Alessandra Pedrazzini in 46 minuti e 12 secondi davanti a Roberta Fomiatti e alla giornalista-runner-social manager bergamasca Tatiana Bertera.