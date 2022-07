Vertical Trail Mont Blanc e Trail del Battaglione: specialisti Vs. eclettici: ce n'è per tutti!

SKYRUNNING E TRAILRUNNING

La kermesse di fine luglio ai piedi della montagna più alta dell'arco alpino prevede anche una supercombinata ad altissima intensità

Per la Valle d'Aosta luglio è un mese fitto di appuntamenti di sky e trailrunning. Da Courmayeur a La Thuile, da Gressoney allo stesso capoluogo regionale, il calendario non conosce soste: quattro settimane e cinque weekend senza respiro. Un tour de force che culmina - in tutti i sensi - negli ultimi due giorni del mese con il Vertical Trail Courmayeur Mont Blanc ed il Trail del Battaglione: due prove "only up" (la più lunga delle quali dei quale dalle caratteristiche molto "sky") ed un trail da sessanta chilometri che - proprio per la sua collocazione nel cuore dell'estate - in un certo senso striza l'occhio ai grandi appuntamenti valdostani... ed oltre di fine agosto e della prima metà di settembre. © Roberto Roux

Due sfide vertical, una prova trail e spazio anche per una gara non competitiva destinata a giovani e giovanissimi: è programma ricco ed eterogeneo di un imperdibile weekend di corsa sui sentieri al cospetto del Monte Bianco. Stiamo parlando della settimana edizione di VTMB (Vertical Trail Courmayeur Mont Blanc) e della seconda del Trail del Battaglione, in programma sabato 30 e domenica 31 luglio a Courmayeur. La cittadina ai piedi della massima vetta delle Alpi fa da base operativa per una spetacolare due giorni sui sentieri (e non solo) che gode del patrocinio del comune di Courmayeur e della Regione Valle D’Aosta e che si… configura come un fine settimana ad altissima instensità. Altissima non per caso. Il Vertical K2 “svetta” ai 3560 metri di quota di Punta Helbronner, mentre il K1 raggiunge i 2173 metri del Rifugio Pavillon.

La prova clou scatta alle sette del mattino di sabato 30: in programma un itinerario di undici chilometri e 2200 metri di dislivello positivo con partenza da Dolonne, a quota 1124 sul livello del mare. La prima parte del percorso è in comune con quella del VK1000. Doppiato il Rifugio Pavillon, gli atleti proseguiranno verso il traguardo di Punta Helbronner, a 3560 metri di quota. La prova da doppio chilometro verticale presenta alcuni passaggi tecnici con tratti di arrampicata, che saranno presidiati da Guide Alpine e tecnici del Soccorso Alpino. In caso di condizioni meteo avverse l’organizzazione si riserva il diritto di imporre l’obbligo di ramponcini oppure di accorciare il percorso, escludendone la parte più in alta quota, quella che inizia appunto sopra il Pavillon.

Le Funivie Skyway consentiranno agli atleti di tornare alla base di Courmayer con la cabina panoramica, bellissima opportunità inserita gratuitamente all'interno del pacchetto iscrizione. Raggiunto il fondovalle, pasta party e premiazioni in zona partenza, presso il Village EXPO VTMB, nel quale le aziende sostenitrici dell’evento presentano i loro prodotti.

Il Vertical VK1 scatta mezz’ora dopo la prova più lunga (quindi alle sette e trenta) e prevede un itinerario di sette chilometri e mille metri tondi di dislivello positivo. Dopo tre chilometri circa di corsa su asfalto e strada poderale, l’itinerario punta senza incertezze verso il traguardo posto come detto al Rifugio Pavillon, a 2173 metri di quota. Si tratta di un vertical “per tutti”, o meglio adatto anche ai neofiti della disciplina. Oltre naturalmente che ai verticalisti più… "sprintosi".

Il pacco gara delle due prove “only up” comprende: un bellissimo capo di abbigliamento ricordo della gara, prodotti degli sponsors, prodotti tipici della Valle D’Aosta, buono pranzo, discesa con la funivia Skyway, foto della gara, servizio sicurezza, scontistica biglietto funivia per gli accompagnatori.

Ai giovanissimi dai sei ai sedici anni gli organizzatori di VTMB offrono la chance di mettersi alla prova (ma prima ancora semplicemente di divertirsi) con Vertical KIDS: mini competizioni senza classifiche, in programma sempre nella giornata di sabato 30, a partire dalle ore tredici e trenta sul piazzale antistante il Rifugio Pavillon. Distanze diversificate da 400 a 1500 metri per categorie d’età. I giovani atleti riceveranno maglietta t-shirt, nutella party, premi per tutti, discesa con la funivia Skyway gratuita per gli iscritti alla gara e scontata per gli accompagnatori.

Tornando alle due prove competitive, saranno premiati le prime cinque donne ed i primi cinque uomini della classifica assoluta, oltre ai vincitori di categoria. Nel 2021 ad imporsi nel K2000+ erano stati William Boffelli e la statunitense Hillary Gerardi. L’atleta bergamasco e la sua collega statunitense sono solo gli ultimi nomi di un albo d’oro ancora breve ma già molto prestigioso, che comprende i detentori dei primati della gara Nadir Maguet e Axelle Mollaret. Il “Mago” ha fissato il record maschile in un’ora, quaranta minuti e 59 secondi, mentre è di due ore, un minuti ed 11 secondi il tempo di riferimento stampato dalla fortissima francese al femminile. Senza dimenticare gli altri vincitori illustri: da Daniel Antonioli a Gloriana Pellissier, da Davide Magnini a Corinne Favre, da Manfred Reichegger a Chiara Giovando, da Luca Cagnati a Ilaria Veronese.

Esaurita la febbre da vertical, l’evento di Courmayer allungherà nella giornata di domenica 30 il passo o meglio… la distanza. Si accorceranno viceversa le ore di sonno per gli iscritti alla seconda edizione del Trail del Battaglione, attesi di buon’ora ad accomodarsi (si fa per dire) nella gabbia di partenza alle cinque del mattino. In programma una bella avventura da sessanta chilometri e 4600 metri di dislivello positivo. La prova prende il nome da quello del suo passaggio più significativo: quello ai 2880 metri del Colle del Battaglione, valico toccato diverse volte anche dalla PTL (Petite Trotte à Leon), uno dei… sottoclou del prestigioso UTMB (Ultra Trail du Mont-Blanc), in programma quattro settimane più tardi - l’ultimo fine settimana di agosto a Chamonix - all’altro sbocco del tunnel del Monte Bianco, sul suo versante francese.

Il Trail Del Battaglione presenta alcune difficoltà tecniche da non sottovalutare (brevi sezioni del percorso con catene e corde): in particolare il Mont Cormet nel tratto iniziale della prova (una decina di chilometri dopo il via), la lunghissima salita verso il Colle del Battaglione (che non presenta particolari difficoltà) e la salita finale del Pavillon, un migliaio di metri di dislivello positivo da superare quando all’arrivo mancheranno una quindicina di chilometri, vale a dire circa un sesto di un itinerario che attraversa colli e montagne raramente (ed in alcuni casi mai) inclusi negli itinerari di altre prove di trailrunning, con il Monte Bianco costantemente sullo sfondo.

Per affrontare il Trail del Battaglione - sottolineano gli organizzatori - è richiesta ottima esperienza di montagna, oltre ad una discreta disinvoltura nel sapersi orientare, autonomia nel gestire alimentazione e idratazione, preparazione generale adeguata per affrontare un dislivello importante.

Il tempo limite per chiudere la prova (previsto due cancelli orari) è fissato in diciassette ore. Il percorso sarà sorvegliato da volontari, Guardia di Finanza e Soccorso Alpino. Sono previsti premi per i primi dieci uomini e le prime dieci donne, oltre ai premi di categoria. Ad imporsi nell’edizione inaugurale del Trail del Battaglione erano stati - dodici mesi fa Didier Chanoine (per due soli due minuti sotto il muro delle otto ore) e Sonia Locatelli, al traguardo in nove ore e trenta.

Agli atleti più eclettici e polivalenti il comitato organizzatore di ASD TRail Mountain propone il Challenge 70K, una supercombinata per chi appunto decide di replicare sulla lunga distanza alla domenica la sparata vertical del sabato sul K2000 Courmayeur-Punta Helbronner: settanta chilometri lineari ma soprattutto oltre seimila metri di dislivello positivo!

Da ricordare anche che le due prove di sola salita dell’evento VTMB fanno parte del circuito Défi Vertical, nell’ambito del Tour Trail Valle d’Aosta. Il vertical VK2 ed il Trail del Battaglione sono inoltre prove qualificanti per UTMB: rispettivamente qualifier 20K e qualifier 100K.

La campagna iscrizioni del Vertical K2000 chiude i battenti al raggiungimento dei 400 iscritti, mentre resta aperte sino a poche ore prima dal via per il Vertical K1000

Le iscrizioni del Trail del Battaglione chiuderanno al raggiungimento di 200 iscritti.

INFORMAZIONI GARA:

